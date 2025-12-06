Fiorentina, minacce social a calciatori e famiglie. Ferreira, moglie di Dodo: "Andrò all'inferno a cercarvi"

La crisi della Fiorentina degenera con alcune minacce social comparse nei post del club, e che chiamano in causa di figli dei giocatori. In particolare quelli di Dodo, ma la compagna Amanda Ferreira passa al contrattacco

Secondo Paolo Vanoli, ritrovatosi in fin dei conti a dover mettere un po’ d’intonaco a delle macerie, la Fiorentina in questo momento è una squadra paralizzata dalla paura, da quanto si è captato dalle parole dell’allenatore successore di Pioli dopo l’ennesima sconfitta in campionato avvenuta contro il Sassuolo. Nella spirale negativa dalla quale il glorioso club gigliato fatica ad uscire non poteva mancare la contestazione dei tifosi. Ma un conto è criticare, un altro paio di maniche è andare oltre l’offesa per sconfinare nella minaccia, peraltro nei confronti delle famiglie dei giocatori.

L’augurio di morte di un utente sotto un post della Fiorentina

È il solito copione che si ripete ogni qualvolta un club inizia a prendere una china discendente verso gli abissi della classifica, dove al momento la Fiorentina langue. Ma ci sono dei limiti da non superare, e certi utenti lo hanno fatto come dimostrano non solo gli insulti, ma le vere e proprie minacce via social portati allo scoperto da Amanda Ferreira.

La compagnia di Dodo ha riportato su Instagram alcuni screenshot di queste abnormi contumelie. Uno in particolare, comparso tra i commenti del post della Fiorentina che riporta la sconfitta contro il Sassuolo, è di una mostruosità aberrante, in cui un utente di cui non riveliamo il nome (parzialmente cancellato da Ferreira nel suo post ma comunque leggibile) si augura che i figli di tutti i giocatori muoiano di tumore, “Dodo in primis”.

Quale sia la soddisfazione di scrivere un delirio del genere, sapendo inoltre che augurare del male a qualcuno (figurarsi a delle innocenti creature, ma a tutti in generale) non è mai di buon auspicio, non è dato saperlo. Al di là comunque del rendimento in campo, e del fatto che il terzino di spinta lo scorso mese abbia iniziato a non seguire il suo club sui social, facendo discutere la piazza.

La risposta di Amanda Ferreira

Fatto che sta Ferreira non si è lasciata intimorire e in primis ha risposto direttamente a codesto soggetto in siffatta maniera: “Sei una persona così infelice, amareggiata e, soprattutto, un imbecille. Chiudi la bocca, non parlare dei nostri figli. Impara a separare le cose”.

Successivamente ha riportato nelle sue storie di Instagram l’aberrazione vergata dall’utente, mettendo in chiaro chi tiene il coltello dalla parte del manico: “Aspettatevi ora la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Basta, tutto ha un limite. Aspettate la vostra causa, perché andrò all’inferno a cercarvi”.

Non solo Dodo: anche le altre compagne dei giocatori avrebbero denunciato

Da quanto risulta dai media specializzati nelle vicende dalla Fiorentina la compagna di Dodo si sarebbe rivolta alle autorità competenti per sporgere denuncia, e allo stesso modo altre fidanzate e mogli dei calciatori viola, considerata la degenerazione della situazione via social (e non ci sarebbe da stupirsi pure se certi soggetti godessero pure di tutta questa pubblicità. Almeno fino a quando non busserà alla loro porta la polizia postale, s’intende).