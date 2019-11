Fiorentina, Montella annuncia un cambio in vista del Verona

Al termine dell'amichevole contro l'Entella Vincenzo Montella si è esposto sulle condizioni di Franck Ribery in conferenza stampa: "Sta bene, non ha bisogno di andare al massimo sempre, ma questa gara è servita anche a lui".

"Quando si perde e poi c’è la sosta poi è sempre difficile, soprattutto dopo una sconfitta pesante come in questo caso. Vogliamo tornare in campo il prima possibile per cancellare quella brutta prestazione, ci ha fatto male perdere in quel modo".

Per rialzare la testa serve un risultato positivo contro il Verona e proprio sul prossimo turno Montella ha detto: "Le valutazioni da fare sono tante ma potrebbe starci la difesa a quattro".

SPORTAL.IT | 16-11-2019 18:22