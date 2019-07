Fiorentina, Montella fa chiarezza sul mercato

Dopo la pesante sconfitta contro l’Arsenal, la Fiorentina si prepara per affrontare il Benfica nell’International Champions Cup. A tenere banco è però il mercato e non solo per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa.

I tifosi chiedono acquisti, ma Vincenzo Montella parla chiaro: “I profili di giocatori che seguiamo sono quelli che Pradè ha già spiegato. Sta lavorando con Joe Barone per capire le opportunità di mercato e per capire quali calciatori potranno essere funzionali al nostro progetto”.

Il tecnico ha parlato anche di tattica: “Non è una questione di moduli, ma di principio di gioco. Io non sono legato a un unico modulo ma a dei principi, se arrivassero giocatori funzionali ai miei principi di gioco sarei felice”.



