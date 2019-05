Fiorentina, Montella: “La stagione sembra maledetta”

Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Montella commenta la sconfitta contro il Parma che obbliga la Fiorentina a rimanere con il fiato sospeso anche per l’ultima giornata.

La formazione toscana non ha ancora raggiunto la matematica salvezza e il tecnico non riesce a darsi una spiegazione: “Tutti gli episodi sono negativi, va tutto male. C’è poca tranquillità, sembra una stagione maledetta che dobbiamo finire in Serie A”.

Successivamente parla della sua espulsione a fine partita: “Non ho perso per colpa dell’arbitro, ma oggi non ho capito il suo metro di giudizio. O meglio, forse l’ho capito e non mi è piaciuta la sua direzione. Ho perso la testa nel finale. Ora inizio a fare i nomi degli arbitri quando sbagliano. Credo che ci fosse anche un rigore su Chiesa, così mi ha detto il ragazzo”.

SPORTAL.IT | 19-05-2019 17:43