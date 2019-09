Fiorentina, Montella manda un messaggio a Ribery

Dopo la vittoria sulla Sampdoria, Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono soddisfatto per il risultato ma non per la sofferenza gratuita nel finale. Ci siamo rilassati e questo non va bene, la vittoria ci toglie un po' di timori. La squadra ha meritato, con l'uomo in più è stato più facile. Il gol ci ha cambiato la partita, anche se poi la Samp non ha mai tirato in porta. Potevamo chiuderla prima, ma va bene così".

"Quando non vinci da sei mesi è normale che ci sia un po' di timore. La squadra ha fatto quello che doveva fare, mi aspettavo una partita poco spettacolare. Possiamo e dobbiamo migliorare, l'importante è la vittoria".

Chiosa su Ribery, che non era convinto al momento della sostituzione: "E' bello per un allenatore quando un giocatore dimostra di non voler uscire e poi capisce, ha fatto una grande partita. Quando si sta nei limiti va benissimo".

SPORTAL.IT | 25-09-2019 23:42