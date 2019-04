Fiorentina, Montella punta Ola Aina

Vincenzo Montella ha indicato i primi nomi per la difesa della Fiorentina della prossima stagione. Secondo quanto riporta la Nazione, tra i primi obiettivi ci sarebbe il terzino del Torino, in prestito dal Chelsea, Ola Aina, che ben ha figurato in granata in questa stagione. I piemontesi potrebbero riscattarlo per 8 milioni di euro in estate, e poi valutare se accettare possibili offerte.

L'altro nome trapelato per la difesa viola è quello del promettente Alessandro Semprini, classe 1998 del Brescia.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 10:26