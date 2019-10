Fiorentina, Montella scopre l'emergenza

Serata no per la Fiorentina quella che ha segnato la fine della lunga striscia di imbattibilità in campionato. Dopo sei turni, con tre vittorie e tre pareggi, la squadra di Montella si è arresa alla Lazio, pagando però un tributo pesante sul piano delle assenze in vista della prossima partita contro il Sassuolo.

Oltre agli squalificati Ribery e Ranieri, infatti, il tecnico napoletano dovrà fare a meno degli infortunati Martin Caceres e Paul Lirola. Lo spagnolo, ex proprio del Sassuolo e uscito per infortunio contro i biancocelesti, non ha subito lesioni muscolo tendinee, come rivelato dall’esito degli esami effettuati, ma salterà comunque l'infrasettimanale.

È andata peggio all’uruguaiano, vittima di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Entrambi i calciatori hanno già cominciato le cure specifiche: le loro condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.



SPORTAL.IT | 28-10-2019 23:06