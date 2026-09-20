Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali: la mossa di Allegri su Vergara e Anguissa, le sorprese di Vanoli

Viola e azzurri si affrontano nella quinta giornata di campionato. Vanoli ha sciolto i dubbi su Dragusin e Pellegrino, mentre Allegri ritrova De Bruyne

Il primo lunch match di questa Serie A è arrivato. Si inizia con un ricco menù composto da Fiorentina e Napoli, alle 12.30 al Franchi: i viola cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre gli azzurri si presentano all’appuntamento con l’obiettivo di dare seguito al successo contro il Bologna, dopo già i tre ko consecutivi tra campionato e Champions. Occhi puntati sulle scelte dei due allenatori, sciolti i ballottaggi per le formazioni ufficiali.

Fiorentina, gioca Pellegrino in avanti

La squadra viola riparte dal 4-3-3, con De Gea tra i pali e una linea difensiva composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Viery. Davanti alla difesa spazio a Fagioli, chiamato a dare ordine e qualità alla manovra con Ndour e Atta. In avanti ci saranno Mastantuono, Pellegrino e Njie.

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Il principale dubbio riguardava proprio il centro dell’attacco con Pellegrino che è rimasto in vantaggio su Beto dopo la rete che potrebbe potuto cambiato gli equilibri offensivi. L’ex Parma è il candidato a guidare il reparto dal primo minuto, con la possibilità di offrire una soluzione diversa rispetto al compagno.

Napoli, De Bruyne pronto a partire titolare

Anche il Napoli si affida al 4-3-3. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera. Buongiorno e Marianucci risultano indisponibili, mentre Spinazzola resta un’opzione da tenere in considerazione a gara in corso per la corsia mancina.

A centrocampo, il nome più atteso è quello di Kevin De Bruyne. Il belga parte titolare dal primo minuto, affiancato da Lobotka e Gilmour. Una mediana che combina qualità, gestione del possesso con doppio play e capacità di accompagnare l’azione offensiva. Panchina per Vergara e Anguissa che rientra da un infortunio.

Sulle fasce, Politano è confermato a destra, mentre a sinistra Lang ha vinto il ballottaggio con Neres. Al centro dell’attacco confermatissimo Hojlund, riferimento offensivo chiamato a finalizzare il lavoro dei compagni e a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa viola. Giovane, McTominay, Alisson Santos e Meret figurano tra gli indisponibili segnalati nelle ultime indicazioni.

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Fagioli, Atta, Ndour; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.

Indisponibili Fiorentina: Parisi.

Indisponibili Napoli: Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay, Alisson Santos, Meret.

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