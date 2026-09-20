Fiorentina-Napoli, moviola: Doveri versione british, addio rigorini e vietato lamentarsi

Usa un metodo all’inglese Daniele Doveri che nel lunch match di serie A e fischia poco: solo tre gli ammoniti, due rigorini negati e prova tutto sommato autorevole. Vediamo cosa è successo al Franchi.
- Fiorentina-Napoli, i casi da moviola
- Il rigore negato
- La moviola di Marelli
- Chi è l’arbitro Doveri
- I precedenti con le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Fiorentina-Napoli, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′, dopo la seconda traversa colpita da Fagioli, contatto dubbio in area azzurra tra Rrahmani e Njie ma l’arbitro lascia correre. Regolare al 23′ il gol di piatto di Gilmour. Primo giallo al 42′, è per Mastantuono. Regolare anche il pari di Jimenez al 51′. Al 62′ ammonito Ranieri per una trattenuta evidente e prolungata ai danni di Lucca.
Il rigore negato
Il Napoli reclama un rigore per un contatto in area tra Lucca e Ranieri ma l’arbitro lascia ancora correre. All’84’ ammonito De Gea. Dopo il recupero finisce 1-1.
La moviola di Marelli
A chiarire i dubbi è il talent di Dazn, Luca Marelli che parte dall’inizio: “Doveri fischia poco come è suo costume, lo scontro tra la testa di Rrahmani e quella di Njie è stato casuale, non c’era alcuna irregolarità. Anche sul leggero contatto di Ranieri con Lucca in area è tutto nella norma”.
Chi è l’arbitro Doveri
Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri- la scelta per Fiorentina-Napoli, ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. E’ fra gli arbitri più esperti ed affidabili del nostro campionato. Nella scorsa stagione aveva debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Napoli-Cremonese. Quest’anno la prima partita è stata Atalanta-Bologna.
I precedenti con le due squadre
Nei 32 precedenti con i viola 18 vittorie, 9 sconfitte e 5 pareggi, nelle 44 partite con gli azzurri 24 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte.
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri con Fourneau IV uomo, Gariglio al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mastantuono, Ranieri, De Gea.