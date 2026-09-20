Fiorentina-Napoli probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Napoli di Serie A 2026-27, 5ª giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina–Napoli apre la domenica della 5ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 12.30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Classifica in chiaroscuro: Napoli 10° con 6 punti (2 vittorie e 2 sconfitte; 6 gol fatti, 5 subiti), Fiorentina 16ª a quota 3 (1 vittoria, 3 sconfitte; 5 gol segnati, 11 incassati). Gara di prestigio e punti pesanti: gli azzurri cercano slancio europeo, i viola vogliono uscire dalla zona bassa, invertendo un avvio complicato soprattutto in casa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

La Fiorentina dovrebbe confermare il 4-3-3: in porta de Gea, linea a quattro con Jiménez, Dragusin, Ranieri, Fernandes Santos Lopes. In mezzo, equilibrio e corsa con Ndour, Fagioli e Atta; davanti, fiducia al talento di Mastantuono accanto a Pellegrino e Njie. Out Parisi (lungo stop), alternative sulle fasce con Dodô o Valdepeñas. Il Napoli si orienterebbe sul 4-3-3: tra i pali Milinkovic-Savic viste le condizioni di Meret; dietro Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera. In regia Lobotka con Gilmour e De Bruyne mezzali; tridente con Politano, Højlund, Lang. Indisponibili Spinazzola, Meret, in dubbio Anguissa; nessuno squalificato segnalato.

Fiorentina (4-3-3): de Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Fernandes Santos Lopes; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

(4-3-3): de Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Fernandes Santos Lopes; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Lang.

Gli indisponibili di Fiorentina-Napoli

Nei viola pesa l’assenza di Parisi, che priva la catena di sinistra di spinta e soluzioni interne. Gli azzurri fanno i conti con più defezioni: out Spinazzola e Meret, stop prolungati per Buongiorno e Marianucci, cautela su Anguissa; nel reparto offensivo ko di breve-medio termine per Alisson Santos e Giovane. Rotazioni e gerarchie potrebbero risentirne, soprattutto sulle corsie.

Fiorentina – Infortunati: Parisi (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Napoli – Infortunati: Spinazzola (lesione al bicipite femorale), Meret (infortunio all’inguine), Anguissa (infortunio alla coscia), McTominay (condizione cardiaca), Buongiorno (infortunio al ginocchio), Alisson Santos (lesione al bicipite femorale), Giovane (ernia), Marianucci (lesione del collaterale mediale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Fiorentina in cerca di continuità dopo l’acuto di Venezia, ma al Franchi il trend recente è negativo; Napoli alterno, con colpo a Genova e ko a Milano, ma solidità crescente con due clean sheet complessivi in avvio.

Fiorentina ko ko ko ok Napoli ok ko ko ok

Fiorentina

Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Frosinone 0-3; Fiorentina-Torino 1-2; Venezia-Fiorentina 2-4.

Napoli

Genoa-Napoli 0-2; Napoli-Como 1-2; Inter-Napoli 3-2; Napoli-Bologna 1-0.

L’arbitro di Fiorentina-Napoli

La gara sarà diretta da Daniele Doveri (Volterra). In questa Serie A 2026-27 ha arbitrato 1 partita, fischiando 23 falli, 4 fuorigioco, senza rigori concessi: 1 cartellino giallo e nessun rosso. Al VAR designato Gariglio, AVAR Pezzuto.

Arbitro: DOVERI

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

IV Ufficiale: FOURNEAU

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

Statistiche interessanti

Storia recente favorevole al Napoli, che arriva da una striscia aperta positiva contro la Fiorentina e colpisce spesso al Franchi. I viola, dopo un avvio in salita e due ko interni, cercano svolta affidandosi all’estro di Mastantuono e alla fisicità di Pellegrino. Gli azzurri puntano su regia e qualità: Lobotka detta i tempi, De Bruyne illumina, Højlund attacca la profondità. Curiosità tattica: entrambe recuperano pochi palloni in zona alta, segnale di pressione selettiva e ricerca di uscite pulite. Dal punto di vista psicologico, la sfida vale slancio per l’alto della classifica agli azzurri e ossigeno alla Viola per uscire dalla sabbia mobile.

Napoli reduce da quattro successi di fila in A contro la Fiorentina (aggregato 10-3): eguaglierebbe la sua miglior serie storica di 5, firmata a fine anni ’80.

reduce da quattro successi di fila in A contro la (aggregato 10-3): eguaglierebbe la sua miglior serie storica di 5, firmata a fine anni ’80. La Fiorentina ha incassato almeno due gol in ognuna delle ultime cinque sfide contro il Napoli : striscia negativa che eguaglia il suo record contro gli azzurri.

ha incassato almeno due gol in ognuna delle ultime cinque sfide contro il : striscia negativa che eguaglia il suo record contro gli azzurri. Al Franchi la Fiorentina ha vinto una sola volta nelle ultime 17 gare di A contro il Napoli (3-0 nel 2018): tante sfide recenti qui si sono giocate nelle prime giornate, spesso con esito azzurro.

ha vinto una sola volta nelle ultime 17 gare di A contro il (3-0 nel 2018): tante sfide recenti qui si sono giocate nelle prime giornate, spesso con esito azzurro. I viola hanno perso le ultime due casalinghe: eviterebbero il tris di ko interno che non si vedeva dalle prime tre gare al Franchi dello scorso campionato.

Il Napoli ha perso l’ultima trasferta: non cade due volte di fila fuori casa in A dallo scorso autunno.

ha perso l’ultima trasferta: non cade due volte di fila fuori casa in A dallo scorso autunno. Pressing alto contenuto: Fiorentina e Napoli sono le squadre con meno recuperi entro 40 metri dalla porta avversaria (17 a testa).

e sono le squadre con meno recuperi entro 40 metri dalla porta avversaria (17 a testa). Allegri ha perso una sola volta nelle ultime 12 contro la Fiorentina in A (9V, 2N): il tecnico azzurro conosce bene questo incrocio.

ha perso una sola volta nelle ultime 12 contro la in A (9V, 2N): il tecnico azzurro conosce bene questo incrocio. Mastantuono , tripletta all’ultima, è il più giovane d’Europa con più di un gol: solo mostri sacri come Mbappé e Yamal hanno tirato più di lui nei top campionati.

, tripletta all’ultima, è il più giovane d’Europa con più di un gol: solo mostri sacri come Mbappé e Yamal hanno tirato più di lui nei top campionati. Primo rigore in A di De Bruyne proprio al Franchi lo scorso anno: ora è già leader per occasioni create nel Napoli .

proprio al Franchi lo scorso anno: ora è già leader per occasioni create nel . Højlund ha segnato il suo primo gol in A con il Napoli proprio a Firenze nel 2025: può centrare due reti esterne consecutive.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Napoli

Numeri alla mano: possesso medio Napoli 48.0% contro Fiorentina 43.1%, ma i viola tirano di più (54 conclusioni totali, 24 nello specchio) a fronte di maggior fragilità dietro (11 gol subiti). Azzurri più puliti nel palleggio (86.9% di precisione) e più efficienti sotto porta (conversione 16.22% contro 9.26%). Due clean sheet per gli ospiti indicano crescita difensiva, mentre i gigliati devono alzare la soglia di attenzione nelle transizioni.

Giocatori: per la Fiorentina guida marcatori Mastantuono (3), a ruota Pellegrino (2); assist a quota 1 per Fagioli e Beto. Ammoniti: diversi viola a 1 giallo. Tra i pali, nessun clean sheet finora. Nel Napoli top scorer Højlund (2), poi Lobotka, Politano, Vergara a 1; un assist per De Bruyne e Di Lorenzo. Gialli contenuti (4 totali), due clean sheet complessivi tra Meret e Milinkovic-Savic.

Fiorentina Napoli Partite giocate 4 4 Vittorie 1 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 2 Gol fatti 5 6 Gol subiti 11 5 Possesso palla (%) 43.1 48.0 Precisione passaggi (%) 82.62 86.90 Tiri totali 54 37 Tiri in porta 24 16 PPDA 13.9 14.0 Cross, precisione (%) 21.05 21.62 Calci d’angolo 18 22 Clean sheet 0 2 Cartellini gialli 6 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Fiorentina-Napoli e a che ora? Domenica 20 settembre 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Fiorentina-Napoli? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Napoli? Daniele Doveri; assistenti Costanzo e Passeri; IV Fourneau; VAR Gariglio; AVAR Pezzuto.