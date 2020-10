Fiorentina, nervi tesi tra Biraghi e il vice di Iachini

Momenti di grande tensione in campo tra l’esterno della Fiorentina Cristiano Biraghi e il vice di Beppe Iachini, Giuseppe Carrillo. Durante la partita contro lo Spezia al Manuzzi, Carrillo ha fatto alcuni richiami a Biraghi che ha risposto urlando più volte “Ma che c… vuoi?!”, riporta firenzeviola.it.

Per calmare gli animi è intervenuto lo stesso Iachini. Il mister viola è finito sotto accusa per il pareggio contro la matricola: la sua posizione è in bilico.

OMNISPORT | 18-10-2020 18:01