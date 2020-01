Fiorentina, nessuna alternativa a Cutrone

Sempre più vicino l'arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina: l'attaccante del Wolverhampton è ora rimasto l'unico obiettivo nel mirino dei viola in attacco. L'ex punta del Milan ha già detto sì ai gigliati, che ora puntano a chiudere l'operazione con un prestito.

Nei prossimi giorni i due club si troveranno per trovare un accordo: gli inglesi vogliono monetizzare la cessione del giocatore. In partenza Pedro, giudicato ancora immaturo per la serie A: su di lui Gremio, Besiktas e Braga. Lo riporta il Corriere dello Sport.

SPORTAL.IT | 06-01-2020 09:25