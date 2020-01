Fiorentina, nome nuovo per la difesa

La Fiorentina vuole rinforzare il proprio reparto arretrato con Juan Jesus, difensore brasiliano in uscita dalla Roma. Lo riporta 'Tuttosport'.

La chiave per il trasferimento, secondo la testata torinese, è l'ingaggio da parte dei Giallorossi di Matias Ibañez dall'Atalanta, che darebbe il via libera definitivo alla cessione dell'ex Inter. Classe 1991, Juan Jesus è fuori dal progetto tecnico di mister Fonseca e al momento è sceso in campo solo quattro volte in questa stagione.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 11:38