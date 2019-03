Fiorentina, nome nuovo per la panchina

Momento delicato per Stefano Pioli dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina a Cagliari. Secondo il Corriere Fiorentino la proprietà ha chiesto un repentino cambio di rotta al mister, che per ora resta sulla panchina, ma potrebbe saltare se la situazione dovesse precipitare.

In vista della prossima stagione, si è aggiunto un nome alla lista di candidati per la sua successione: secondo il Corriere dello Sport oltre a Di Francesco e Giampaolo sarebbe in lizza anche Roberto D'Aversa, attuale tecnico del Parma.

SPORTAL.IT | 17-03-2019 09:45