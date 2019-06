Fiorentina, nome nuovo per la panchina

Dopo aver concluso, anzitempo, la sua avventura all'Inter (portandola in Champions League), Spalletti potrebbe tornare, subito, in gioco e sempre in Serie A. Dopo le timide voci di un interessamento da parte della Roma, attenzione alla nuova pista che porterebbe alla Fiorentina.

La nuova proprietà potrebbe decidere di non confermare Montella e puntare su un nome più accattivante. Spalletti potrebbe anche essere intrigato da un progetto completamente nuovo e decisamente ambizioso. L'ostacolo? L'ingaggio elevato che comporterebbe affidarsi all'ex tecnico, tra le altre, di Roma, Zenit e Inter.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 08:28