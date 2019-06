Fiorentina, non ritorna solo Borja Valero

Negli ultimi giorni Borja Valero è stato accostato con insistenza alla Fiorentina, squadra con cui si è messo in luce il centrocampista spagnolo, ma potrebbe non essere l'unico ritorno in casa viola.

Secondo il Corriere Fiorentino, infatti, anche Emiliano Viviano starebbe pensando di tornare a Firenze. Il portiere è da sempre tifoso dei viola e non è interessato a proseguire la sua avventura allo Sporting Lisbona, club che l'ha girato in prestito alla Spal.

Nello scacchiere della Fiorentina Viviano rappresenterebbe la riserva di Lafont, con Dragowski pronto a partire per l'Inghilterra, dove il Wolverhampton pare abbia offerto 11 milioni di euro bonus esclusi.

SPORTAL.IT | 22-06-2019 11:22