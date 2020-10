Fiorentina, non solo Sarri. Nuova ipotesi

Il futuro di Beppe Iachini è appeso a un filo dopo il pareggio della Fiorentina a Cesena contro lo Spezia. Il tecnico viola chiede tempo ma Rocco Commisso, visibilmente rabbuiato dopo il 2-2, potrebbe decidere per un taglio netto.

Secondo La Nazione i nomi in ballo per la sostituzione del mister viola sono diversi, e nella lista spicca quello di Maurizio Sarri, che deve però ancora risolvere il suo contratto con la Juventus. La nuova ipotesi è un possibile approdo dell’ex tecnico della Spal Leonardo Semplici, che per tre anni a Firenze ha allenato la squadra Primavera prima della sua epopea a Ferrara.

OMNISPORT | 19-10-2020 10:24