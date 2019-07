Fiorentina, nuova idea per il centrocampo

La Fiorentina pensa a Niccolò Zanellato per rinforzare il centrocampo viola in vista della stagione che sta per iniziare. Il giocatore classe 1998, cresciuto calcisticamente nel Milan, ha giocato nell'ultimo anno e mezzo con la maglia del Crotone, collezionando 21 presenze e un gol con la maglia dei calabresi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza incontrerà l'entourage del calciatore nel corso della prossima settimana.

SPORTAL.IT | 27-07-2019 10:26