Fiorentina, nuovo obiettivo per l'attacco

Diego Perotti è il nuovo obiettivo per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto riportato da 'La Nazione' il direttore generale della società gigliata, Joe Barone, avrebbe individuato nelle caratteristiche dell'argentino, attualmente sotto contratto con la Roma, il profilo ideale per rinforzare la zona offensiva, soprattutto in caso di addio di Federico Chiesa, calciatore del quale condivide alcune caratteristiche.

La Fiorentina aveva già sondato il terreno in casa Roma l'estate scorsa nel corso della trattativa che ha portato in giallorosso Jordan Veretout, ma alla fine l'argentino era rimasto a Trigoria. Adesso, secondo il quotidiano toscano, la trattativa sarebbe ripresa. L'unico vero ostacolo per i gigliati sarebbero i 3 milioni di euro di ingaggio: il braccio destro di Rocco Commisso sta lavorando per limare le richieste.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 11:43