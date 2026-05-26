Fiorentina, l’ombra del Milan su Paratici: Grosso l’ultimo regalo del ds, spunta la data del summit con Commisso

Si infiamma il mercato dei ds: Cardinale punta il dirigente viola, che, però, ha un contratto fino al 2030. L'ex Juve ha scelto il nuovo allenatore e vola negli States

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Il Milan piomba su Fabio Paratici. Dopo la rivoluzione attuata da Gerry Cardinale, che ha silurato in un colpo solo Allegri, Tare, Furlani e Moncada, RedBird pensa al dirigente della Fiorentina per affidargli la guida dell’area tecnica. Intanto l’ex Juventus, che a febbraio ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, lavora per sciogliere il nodo panchina: tutti gli indizi portano a Fabio Grosso, che potrebbe rappresentare l’ultimo regalo alla piazza. E spunta anche la data dell’incontro con Commisso jr: il futuro si decide negli States.

Fiorentina, l’ombra del Milan su Paratici

Il Milan, svuotato dal repulisti di Cardinale, è chiamato a ricostruire in fretta il proprio organigramma. Calvelli avrà il compito di individuare il nuovo amministratore delegato, mentre il senior advisor Ibrahimovic sarà chiamato a scegliere direttore sportivo e allenatore. Sono queste le indicazioni che filtrano da via Aldo Rossi e che mettono in allarme i tifosi della Fiorentina.

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Nelle ultime ore, infatti, sono scese le quotazioni di Tony D’Amico – rimpiazzato da Giuntoli all’Atalanta – mentre crescono con forza quelle di Paratici. L’ennesima rifondazione rossonera dovrà necessariamente ripartire da figure di spessore, dopo una stagione fallimentare chiusa con la sconfitta di San Siro contro il Cagliari, costata la qualificazione alla Champions League.

Grosso è l’ultimo regalo di Paratici?

Tra oggi e domani si deciderà il futuro di Vanoli, sempre più vicino all’addio. Centrata la salvezza, il tema della panchina non può più essere rimandato. È tempo di programmare la prossima annata, quella del rilancio. Perché un’altra stagione del genere nessuno vuole riviverla, a partire dalla proprietà.

Iraola – guarda caso – piace molto anche al Milan, ma resta un obiettivo complicato. Da qui la scelta di Paratici di accelerare per Fabio Grosso, reduce dall’ottimo lavoro alla guida del Sassuolo. La trattativa è entrata nella fase decisiva e si va verso un contratto triennale.

Spunta la data dell’incontro con Commisso

Come riferisce il Corriere dello Sport, l’8 giugno il dg Ferrari e Paratici voleranno negli Stati Uniti per incontrare Commisso jr. Sarà l’occasione per fare il punto su programmi, obiettivi, ambizioni e soprattutto sul budget da destinare al mercato. Insomma, si capirà quali siano le reali intenzioni della Fiorentina.

Sono diversi i nodi ancora da sciogliere, a partire dalla situazione di Kean. Delicati anche i casi di Dodò – che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e piace alla Roma di Gasperini – Gudmundsson, De Gea, proposto a Inter e Juventus, e Piccoli. Sullo sfondo resta il Milan, pronto ad approfittare di qualsiasi spiraglio per strappare Paratici alla Viola.