Fiorentina-Padova cambia ancora orario

Prima si doveva giocare alle ore 18, poi è stata anticipata alle 17, infine si è deciso che il calcio d’inizio sarà dato alle 17,30. Fiorentina-Padova, gara valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia, per la seconda volta in due giorni è stata spostata, anche se solo di pochi minuti.

A rendere necessario l’ultimo slittamento è stata la rilevata positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario del Padova.

Come riportato da ‘Repubblica’, prima della partita si è atteso il risultato dei test ai quali si sono dovuti sottoporre tutti gli uomini del ‘Gruppo squadra’ del club biancoscudato, con il rischio di dover rinviare la partita.

Un rischio fortunatamente scongiurato: la partita alla fine è iniziata regolarmente, anche se posticipata di circa 40 minuti.

OMNISPORT | 28-10-2020 17:07