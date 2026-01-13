Fiorentina, Paratici bussa in casa Juve: Rugani e Gatti nel mirino, ma occhio al Milan

Quando si naviga in acque tempestose, è sempre meglio affidarsi alle certezze. Ed è quanto potrebbe fare il prossimo ds della Fiorentina, Fabio Paratici, che si sta guardando in giro per rinforzare la squadra.
E il suo occhio è caduto nella sua ultima squadra italiana, la Juventus. I viola sono chiamati a fare punti pesanti in campionato per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma per riuscirci servirà anche il supporto del mercato. Dopo gli innesti di Solomon e Brescianini, la società è al lavoro per mettere a disposizione di Paolo Vanoli ulteriori rinforzi.
In attesa che Fabio Paratici inizi ufficialmente la sua avventura al Viola Park – l’ex dirigente completerà prima le operazioni di mercato con il Tottenham – il club toscano sta valutando nuovi interventi soprattutto in difesa. E proprio dalla Juventus potrebbero arrivare alcune opportunità: i nomi seguiti con attenzione sono quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, anche se le due situazioni presentano profili molto diversi.
L’operazione Rugani appare la più accessibile. Il difensore, cresciuto nell’Empoli, sta trovando pochissimo spazio a Torino, con appena 350 minuti complessivi tra Serie A e Champions League. Inoltre, i rapporti consolidati tra Paratici e Giorgio Chiellini potrebbero facilitare la riuscita della trattativa.
Più complesso, invece, il discorso legato a Gatti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale classe 1998 percepisce uno stipendio da circa 3 milioni di euro annui ed è attualmente fermo per un intervento al menisco. Pur non essendo più una pedina intoccabile nello scacchiere di Luciano Spalletti, l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo significativo. Inoltre, Gatti è anche nel mirino del Milan di Allegri, per il quale si stanno valutando degli scambi di prestiti con i bianconeri.
Resta infine viva, in casa Fiorentina, anche una pista alternativa che conduce a Samuel Kotto, difensore 22enne del Gent, protagonista di ottime prestazioni con il Camerun nell’ultima Coppa d’Africa. Sul giovane centrale, però, c’è la concorrenza di Genoa e Udinese.