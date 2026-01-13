Fiorentina, Paratici bussa in casa Juve: Rugani e Gatti nel mirino, ma occhio al Milan

Il futuro ds viola vorrebbe almeno uno dei due difensori per rinforzare la squadra di Vanoli, in alternativa occhi su Kotto del Gent

Quando si naviga in acque tempestose, è sempre meglio affidarsi alle certezze. Ed è quanto potrebbe fare il prossimo ds della Fiorentina, Fabio Paratici, che si sta guardando in giro per rinforzare la squadra.

Paratici guarda in casa Juventus

E il suo occhio è caduto nella sua ultima squadra italiana, la Juventus. I viola sono chiamati a fare punti pesanti in campionato per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma per riuscirci servirà anche il supporto del mercato. Dopo gli innesti di Solomon e Brescianini, la società è al lavoro per mettere a disposizione di Paolo Vanoli ulteriori rinforzi.

Fiorentina su Rugani e Gatti

In attesa che Fabio Paratici inizi ufficialmente la sua avventura al Viola Park – l’ex dirigente completerà prima le operazioni di mercato con il Tottenham – il club toscano sta valutando nuovi interventi soprattutto in difesa. E proprio dalla Juventus potrebbero arrivare alcune opportunità: i nomi seguiti con attenzione sono quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, anche se le due situazioni presentano profili molto diversi.

Rugani, Paratici ci pensa

L’operazione Rugani appare la più accessibile. Il difensore, cresciuto nell’Empoli, sta trovando pochissimo spazio a Torino, con appena 350 minuti complessivi tra Serie A e Champions League. Inoltre, i rapporti consolidati tra Paratici e Giorgio Chiellini potrebbero facilitare la riuscita della trattativa.

Gatti, c’è l’ostacolo Milan

Più complesso, invece, il discorso legato a Gatti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale classe 1998 percepisce uno stipendio da circa 3 milioni di euro annui ed è attualmente fermo per un intervento al menisco. Pur non essendo più una pedina intoccabile nello scacchiere di Luciano Spalletti, l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo significativo. Inoltre, Gatti è anche nel mirino del Milan di Allegri, per il quale si stanno valutando degli scambi di prestiti con i bianconeri.

Kotto è l’alternativa

Resta infine viva, in casa Fiorentina, anche una pista alternativa che conduce a Samuel Kotto, difensore 22enne del Gent, protagonista di ottime prestazioni con il Camerun nell’ultima Coppa d’Africa. Sul giovane centrale, però, c’è la concorrenza di Genoa e Udinese.