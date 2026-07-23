“Parliamo di calcio o non fai domande”, Paratici tuona contro un giornalista: il caso durante la presentazione di Alex Jimenez

Le accuse al giocatore spagnolo si insinuano nella conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina: una domanda di un giornalista fa scattare sulla difensiva Paratici. Cosa è successo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Fabio Paratici sempre più leader della Fiorentina. L’ex dirigente di Juventus e Tottehnam è uno dei nomi più chiacchierati in questa finestra di mercato con la formazione viola letteralmente scatenata nella costruzione della squadra da mettere a disposizione di Fabio Grosso. Il direttore sportivo vuole massima attenzione solo sul campo come dimostrato nel corso della conferenza stampa di Alex Jimenez quando a farne le spese è stato un giornalista che ha fatto una domanda sul caso “extra-calcio” del giocatore spagnolo.

La domanda che fa infuriare Paratici

La presentazione di Alex Jimenez alla Fiorentina vive anche un piccolissimo momento di tensione quando un giornalista prova a domandare al nuovo acquisto viola il momento vissuto alla fine della scorsa stagione: “Hai vissuto mesi complicato, ti chiedo come hai vissuto anche quello che è successo fuori dal campo di calcio. E non so se può essere una delusione per te non aver partecipato al Mondiale?”

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In quel momento però arriva l’intervento di Fabio Paratici che appare molto duro nei confronti del giornalista: “Siamo qui per parlare di calcio, non siamo qui per rispondere a cose su altri argomenti. Siamo qui per parlare di calcio e basta, se vuoi fare domande di calcio bene, altrimenti non fai domande. La tua non è una domanda di calcio”.

Il caso nel corso della stagione al Bournemouth

Il riferimento in conferenza stampa al caso vissuto a maggio da Alex Jimenez fa riferimento alla vicenda che ha visto il giocatore spagnolo finire fuori dal gruppo squadra nel corso della sua avventura al Bournemouth. La decisione della società inglese viene presa dopo che sui social finiscono alcune conversazioni del 21enne spagnolo con delle ragazze minorenni o presunte tali. Il Bournemouth ha avviato un’indagine interna e durante il procedimento il giocatore non è potuto tornare in campo.

La Fiorentina non vuole dimostrazioni

L’episodio avvenuto nel corso della conferenza stampa testimonia che in casa Fiorentina c’è grande concentrazione in vista della prossima stagione. Del resto l’estate di mercato sotto la guida di Paratici ha stupito tutti con la formazione viola che ha messo a segno tanti colpi importanti e di prospettiva, muovendo anche più pedine rispetto alle big della serie A che invece sembrano in una fase di attesa. A Firenze sono arrivati l’ivoriano Oulai, l’ex Udinese Atta, il difensore brasiliano Vieri, l’ex Tottenhan Dragusin e anche Alex Jimenez chiamato a riscattarsi dopo un’esperienza al Milan che non è andata di certo secondo i piani. E Paratici sembra non volere niente che possa spostare l’attenzione dalla cosa più importante: il campo e i risultati da conquistare per evitare il ripetersi di una stagione complicata come quella appena trascorsa.