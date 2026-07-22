Fiorentina, Paratici guastafeste del mercato: l’ex pronto allo sgarbo alla Juventus, anche Roma e Atalanta tremano 

La Viola prova a inserirsi nelle trattative di bianconeri, giallorossi e bergamaschi grazie all’iperattività del suo d.s. e all’assenza dei vincoli del fair play finanziario

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Fiorentina continua a essere tra i club di serie A più attivi sul mercato grazie a Fabio Paratici, d.s. che dopo i colpi già messi a segno punta ora fare da guastafeste negli affari di Juventus, Roma e Atalanta.

Fiorentina, Paratici iperattivo sul mercato

Fabio Paratici aveva sottolineato di essere molto motivato quando si è seduto dietro la scrivania della Fiorentina, nello scorso gennaio. A mesi di distanza, però, in pochi potevano immaginare che, grazie all’iperattività del proprio d.s., la Viola si trasformasse nella vera e propria regina del mercato.

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Sono passati poco più di 20 giorni dall’inizio ufficiale della sessione estiva e Paratici, oltre ai riscatti di Fabbian e Brescianini, ha già messo a segno quattro colpi importanti – Atta, Dragusin, Viery e Oulai – battendo sul tempo altre squadre di serie A e assicurando al nuovo tecnico Fabio Grosso rinforzi di spessore.

Pellegrino, Paratici pronto a beffare la Juventus

Ma Paratici è tutt’altro che appagato dalla campagna acquisti condotta finora a briglia sciolta, anche grazie all’assenza dei vincoli del fair play finanziario Uefa dovuta alla mancata qualificazione alle coppe europee. Il d.s. progetta infatti altri colpi, il primo potrebbe arrivare a scapito della Juventus, ex club di Paratici: nel caso in cui riuscisse a portare a termine la cessione di uno tra Moise Kean (sui cui è forte l’interesse del Como) e Roberto Piccoli, il direttore sportivo potrebbe inserirsi con prepotenza nella trattativa avviata dai bianconeri col Parma per Mateo Pellegrino.

La situazione è infatti favorevole per Paratici: la società ducale ha fretta di vendere, mentre la Juve prende tempo perché l’argentino non è una priorità. Paratici potrebbe dunque inserirsi nell’affare e bruciare sul tempo la sua ex squadra.

Paratici guastafeste per Atalanta e Roma

Ma il d.s. della Fiorentina è pronto a indossare i panni del guastafeste anche con Atalanta e Roma, club che si contendono Karem Alajbegovic, enfant prodige della Bosnia Erzegovina che il Bayer Leverkusen è intenzionato a vendere per non meno di 30 milioni di euro. Da settimane la Dea e il club giallorosso stanno provando ad abbassare la valutazione del cartellino del giocatore, ma secondo il Corriere dello Sport nei prossimi giorni dovranno stare attente a Paratici, determinato ad assicurare a Grosso l’esterno offensivo che manca sull’out sinistro dei viola.