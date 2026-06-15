Fiorentina, pesca Mondiale: Paratici stregato dal tuttofare del Marocco. Filo diretto con De Zerbi, l’ultima idea

Missione americana per Paratici e Ferrari: nel mirino c’è un jolly del Marocco perfetto per il calcio che ha in mente Grosso. Dal Tottenham due possibili rinforzi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo. Il blitz americano di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari si è concluso dopo il summit con la famiglia Commisso per programmare il futuro viola. Ma il viaggio negli Stati Uniti è servito anche per osservare da vicino alcuni protagonisti dei Mondiali. Il ds ha seguito Brasile-Marocco e, oltre a un vecchio pallino come Luiz Henrique, è rimasto particolarmente colpito da Azzedine Ounahi. Nel frattempo prende quota anche l’asse con Roberto De Zerbi: dal Tottenham, ex club di Paratici, potrebbero arrivare due rinforzi per Fabio Grosso.

Fiorentina, Ounahi incanta Paratici ai Mondiali

Se il brasiliano Luiz Henrique resta un profilo seguito da tempo, il nome che nelle ultime ore ha guadagnato posizioni è quello di Ounahi. Il centrocampista marocchino fu tra le rivelazioni dei Mondiali del Qatar nel 2022, quando fu vicino al Napoli prima del trasferimento all’Olympique Marsiglia. Oggi, a 26 anni, è tornato alla ribalta impressionado Paratici durante la sfida disputata al MetLife Stadium di New York contro la Seleçao di Carlo Ancelotti.

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Perché Ounahi è l’uomo giusto per Grosso

Ounahi piace soprattutto per la sua straordinaria versatilità tattica. Può giocare da mezzala, da trequartista o da interno di centrocampo, garantendo qualità tecnica e imprevedibilità negli uno contro uno grazie alla sua abilità nel saltare l’uomo. Nell’ultima stagione ha collezionato 5 gol e 3 assist in Liga con la maglia del Girona: la retrocessione del club spagnolo potrebbe trasformarlo in un’occasione di mercato da cogliere. Ma la Fiorentina dovrà muoversi in fretta: un altro Mondiale da protagonista farebbe inevitabilmente lievitare la concorrenza e di conseguenza il costo del giocatore.

Asse Paratici-De Zerbi: due rinforzi dal Tottenham

Paratici guarda con attenzione anche in casa Tottenham. In cima alla lista dei desideri c’è Udogie, 23 anni, reduce da una stagione complicata a causa dei problemi fisici. Gli Spurs valutano il laterale azzurro circa 50 milioni di euro, una cifra fuori portata per la Fiorentina. Per questo motivo il club viola potrebbe tentare la strada del prestito. Udogie vedrebbe positivamente un ritorno in Serie A, anche per rilanciare le proprie ambizioni in chiave Nazionale. Sempre dal Tottenham potrebbe arrivare Dragusin. Il difensore romeno, ex Genoa, non è mai stato chiamato in causa da De Zerbi, è in lista di sbarco e rappresenta un obiettivo più accessibile rispetto al compagno di squadra.

Da Koleosho a Norton-Cuffy: tutti gli altri obiettivi viola

Per il nuovo 4-3-3 di Grosso serviranno soprattutto esterni offensivi. Tra i profili seguiti c’è Koleosho, classe 2004 del Burnley, valutato circa 7 milioni di euro e reduce dalla chiamata in Nazionale maggiore. Piace anche Volpato, che Grosso conosce molto bene per averlo allenato al Sassuolo e che potrebbe rappresentare una soluzione ideale per aumentare qualità e fantasia sulla trequarti. Sulle fasce difensive resta vivo il nome di Ruggeri, anche se l’Atletico Madrid spara molto, almeno 25-30 milioni. Per la corsia destra, invece, la Fiorentina continua a monitorare Norton-Cuffy del Genoa, seguito con attenzione anche dal Napoli.