Fiorentina, Paratici pesca dalla Juve dopo una cascata di no: Rugani chiude la rivoluzione, tifosi spaccati

La mossa disperata di Paratici: dopo i colpi Salomon, Harrison, Brescianini e Fabbian, dalla Juventus arriva in prestito Rugani, fermo per infortunio dal 20 dicembre

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La rivoluzione di Paratici, che dal 4 febbraio assumerà ufficialmente l’incarico di direttore sportivo della Fiorentina, si chiude con il colpo Rugani. Il dirigente attinge dal passato per cambiare il futuro della Viola: la ‘sua’ Juventus arriva in soccorso dopo i tanti no eccellenti incassati nel corso di questa spinosa e delicata sessione di mercato. La salvezza è ancora tutta da conquistare, ma intanto i tifosi si spaccano.

Fiorentina, l’ultima mossa disperata di Paratici

Con 36 gol incassati in 23 giornate la Fiorentina ha la terza difesa più battuta della Serie A. Non a caso, tra le priorità del mercato di riparazione figurava l’acquisto di un difensore in grado di restituire sicurezza al reparto. Goretti dal capoluogo toscano e Paratici da Londra ci hanno provato in tutti i modi, trattando calciatori d’esperienza del calibro di Dragusin – guarda un po’ del Tottenham – e Disasi del Chelsea, che, però, hanno rifiutato.

Stando a quanto riferito dal Corriere Fiorentino, sui tanti no incassati dalla Viola pesa la formula proposta, quella del prestito. Così si è arrivata alla netta virata dell’ultim’ora, con la Fiorentina che è andata a bussare alla porta della Juventus per Rugani.

Rugani in extremis: le cifre dell’operazione

Fermo dal 20 dicembre a causa lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra, Rugani è sì sulla via del recupero, ma ha comunque saltato le ultime nove partite disputate dai bianconeri, Champions compresa. Sulle rive dell’Arno arriva un centrale di enorme esperienza, ma non al meglio della condizione fisica.

Sarà pronto per la battaglia? Per il 31enne ex Empoli e Ajax la Fiorentina stacca un assegno da mezzo milione per il prestito oneroso, quindi 2 milioni per il riscatto che scatterà solo in caso di salvezza. Resta da capire quando il centrale di Lucca sarà arruolabile: Vanoli ha tremendamente bisogno di blindare un reparto che concede tanto, troppo agli avversari.

I tifosi si spaccano sul centrale della Juventus

Al di là della storica rivalità con la Juventus, a dividere i tifosi viola è la tenuta del giocatore, non la sua provenienza. “Aspettiamo a giudicare, sembra una persona semplice e seria” scrive Giuliana su Facebook. Sulla stessa lunghezza d’onda Fabio: “Ben arrivato, speriamo che la sua esperienza possa risolvere il problema della difesa”. “Giovane promessa” punge Christian.

Un altro tifoso redarguisce la società: “Non so se tra i dirigenti qualcuno si degna di guardare le partite a livello internazionale. Uno più forte di Rugani l’avevamo già: sabato scorso l’ennesima grande prestazione di Moreno nel Levante contro l’Atletico Madrid”. “Speriamo non si sia strappato scendendo dal pulmino” ironizza Mattia. Il mercato del club toscano si chiude dunque con gli acquisti di Salomon, Harrison, Brescianini, Fabbian e Rugani: cinque acquisti per cui i tifosi non fanno salti di gioia.