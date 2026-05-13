Fiorentina, Paratici pesca in Premier: insidia spagnola per Vanoli. Commisso sott'accusa: “Non ha capito niente”

Clima sempre teso in casa Viola: anche la salvezza raggiunta diventa oggetto di critiche. Vanoli sempre più in bilico, qual è l'ultima tentazione del ds

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Il clima in casa Fiorentina è sempre teso, colpa dei risultati deludenti e di un piano di rilancio non ancora chiaro ai tifosi. Centrata la salvezza, va programmato il futuro. A partire dalla guida tecnica: la prossima stagione Paolo Vanoli sarà ancora al timone dei gigliati? Presto l’incontro decisivo con Fabio Paratici, stuzzicato dall’idea di pescare in quella Premier che conosce benissimo dopo l’esperienza in chiaroscuro al Tottenham. C’è un allenatore spagnolo in rampa di lancio che piace non poco al ds, ma la concorrenza è nutrita. Intanto da parte di un ex viola, tifoso doc, si registra un duro attacco a Commisso jr.

Fiorentina, Vanoli in bilico: il faccia a faccia

Il futuro di Paolo Vanoli, ingaggiato a inizio novembre per sostituire Stefano Pioli, si deciderà presto. Forse in giornata, come scrive il Corriere dello Sport, se sarà confermato l’atteso faccia a faccia con Paratici al Viola Park. Il 53enne tecnico di Varese è riuscito a salvare la Fiorentina, ma la squadra non ha certo mostrato progressi sul piano del gioco.

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Lo dimostrano gli ultimi risultati: la Viola si appresta ad affrontare la Juventus allo Stadium dopo tre pareggi contro Lecce, Sassuolo e Genoa (un solo gol fatto) e il pesante ko per 4-0 subito dalla Roma. Insomma, non proprio il modo migliore per festeggiare la conquista della permanenza nella massima serie. L’impressione è che le strade dell’allenatore e della Fiorentina siano destinate a separarsi.

Paratici guarda alla Premier: piace uno spagnolo

C’è un tecnico che piace non poco al ds e per cui ci sarebbero già stati dei contatti: Andoni Iraola. Quarantatré anni, da tre alla guida del Bournemouth che ha portato stabilmente nei piani alti della Premier League. Le Cherries sono seste in classifiche, in piena zona Europa, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che sta svolgendo lo spagnolo.

Iraola propone un calcio moderno, ma soprattutto è uno specialista nel valorizzare i calciatori a sua disposizione: i due esempi più eclatanti sono l’ex Juve Huijsen e Semenyo, ceduti a peso d’oro a Real Madrid e Manchester City. L’ostacolo principale, però, è rappresentato dalla concorrenza, soprattutto quella del Crystal Palace.

Attacco a Commisso: l’ex ci va giù duro

Dopo il pareggio a reti bianche col Genoa, Giuseppe Commisso, figlio del compianto Rocco, ha celebrato su Instagram la salvezza raggiunto. Un gesto che non è affatto piaciuto a Emanuele Viviano.

Intervenuto a Radio Firenzeviola, l’ex portiere viola ha criticato con fermezza il nuovo presidente del club. “Non ha capito niente di dove si trova, non ha capito di cosa è presidente. Nessun calciatore ha festeggiato la salvezza sui social, perché è meno del minimo sindacale”.