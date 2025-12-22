Fiorentina, per Paratici prime frecciate: Ha fatto male alla Juve e al Tottenham, quale fenomeno?

I tifosi viola non sono sicuri dell'arrivo nel club della nuova figura di Fabio Paratici, l'ex ds della Juve non scalda la piazza e arrivano critiche

Manca poco all’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina. L’ex Juve tornerà in Serie A – dopo il disastro Tottenham – ripartendo dalla stanza dei bottoni della viola, club ormai in profonda crisi sebbene la vittoria schiacciante di ieri contro l’Udinese. M se da una parte il club di Commisso ha proposto un quinquennale al nuovo direttore sportivo, resta comunque molto scetticismo tra tifosi ed esperti calcistici. Il web, intanto, è già spaccato.

Fabio Ravezzani critica l’arrivo di Paratici alla Fiorentina

Ad accendere la miccia sul web è il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che critica Paratici: “I misteri del calcio. Paratici ha fatto male alla Juve, male nel Tottenham, è stato condannato per plusvalenze fittizie e a Firenze lo considerano un fenomeno degno di un quinquennale. Boh.”

I tifosi sul web si scatenano: “C’è gente che ancora oggi chiede a gran voce il ritorno di Moggi nel calcio, quindi va bene tutto”. E ancora: “Paratici ha fatto male alla Juve dei nove scudetti consecutivi”. C’è poi chi scrive: “La Fiorentina il prossimo anno in serie B, quindi Paratici è il direttore sportivo di una squadra di serie B ci sta.” Alcuni restano scettici: “Condannato per plusvalenze fittizie per punire la Juve… ora con la CGUE si ride…”

E ancora: “Alla juve ha vinto 9 scudetti di fila, ha fatto malissimo. Le plusvalenze fittizie le hanno fatto tutti,da 30 anni, in Italia nessuno è pulito.” Non si placano gli animi sul web: ““Ha fatto male alla Juve” è un po’ facilone come giudizio. Direi quantomeno parziale, basato sul biennio da plenipotenziario dell’arra tecnica. Come direttore sportivo non si può discutere, ha contribuito al ciclo dei 9 scudetti.” E infine: “Paratici è un top se resta nel suo ambito di valutazione giocatori. Se gli si danno responsabilità diverse o più ampie ha dimostrato di non esserne all’altezza“.

Paratici non convince i tifosi viola

I tifosi della Fiorentina non nutrono particolare ottimismo per l’arrivo di Paratici: “Beh é stato presente in 8 dei 9 skudi consecutivi vinti dalla Juve !! Male male nn ha fatto soprattutto da Ds….peggio è andato quando ha svolto anche in ruolo da DG !! Capisce di calcio ma sicuramente meno di gestione. “

E ancora: “Perché nel calcio debbono lavorare sempre gli stessi, per non ‘rovinare’ il Sistema. Gli stessi giornalisti, gli stessi allenatori, gli stessi direttori, gli stessi preparatori, gli stessi medici sociali ecc ecc..” C’è poi chi scrive: “Paratici può anche avere know-how, ma Firenze oggi è un ecosistema fragile: pressione, aspettative, rischio sportivo (e quindi economico), e una tifoseria che non perdona l’ennesima”.

Non si placano gli animi sul web: “Paratici alla Juve ha fatto benissimo in un ruolo (scouting di talenti, il suo mestiere) e malissimo in un altro (Manager area tecnica, con eccesso di delega da parte di Agnelli e mancato controllo del CFO). Dipende per quale ruolo lo prendi.” E ancora: “Fin quando doveva fare solo il suo mestiere, che è quello di andare in giro a vedere e scegliere giocatori ha sbagliato poco, quando gli hanno messo tutto in mano è diventato un disastro.”

C’è poi chi scrive: “Penso che Paratici abbia fatto grossi errori negli ultimi anni di Juve. Pero’ agli inizi ebbe le intuizioni Pirlo, Vidal e soprattutto Pogba. Uno dei centrocampi piu’ forti d’Europa. Non credo che possa finire nell’oblio quest’ottimo lavoro.” E infine: “Ho stappato la bottiglia quando è saltato per Tare. Mai capito questo, rovinato il giocattolo perfetto di Marotta alla Juve, Tottenham più brutto degli ultimi 20 anni…boh”