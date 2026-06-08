Fiorentina, Paratici punta un gioiello di Baldini: summit con Commisso, la richiesta e i due nodi da sciogliere

Il futuro della Fiorentina si decide negli USA: ecco di cosa si parlerà nel vertice tra il ds, Ferrari e la famiglia Commisso. Un giocatore della Nazionale per Grosso

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La Fiorentina punta uno dei talenti lanciati da Silvio Baldini in Nazionale: Luca Koleosho. Ecco il regalo di Fabio Paratici al nuovo allenatore Fabio Grosso. Non ci sono più dubbi sulla panchina: il direttore sportivo è volato negli Stati Uniti insieme al direttore generale Alessandro Ferrari per incontrare Giuseppe Commisso e annunciare l’ingaggio del tecnico romano. Ma soprattutto per gettare le basi della squadra della prossima stagione.

Fiorentina, Paratici si fionda su Koleosho

Koleosho è stato schierato titolare nelle due amichevoli vinte dall’Italia più giovane di sempre contro Lussemburgo e Grecia, fornendo risposte positive. L’esterno offensivo classe 2004, nato in Connecticut e autore di tre gol in Ligue 1 con il Paris FC, può aver sorpreso i tifosi che non lo avevano mai visto all’opera, ma non certamente Baldini, che ha sempre riposto grande fiducia nei suoi ragazzi. Da qui l’idea della Fiorentina di mettersi sulle tracce del 21enne, di proprietà del Burnley e ancora acquistabile a cifre accessibili. Del resto, Grosso ha bisogno di esterni offensivi per il suo 4-3-3 e Koleosho sembra avere tutte le caratteristiche per fare bene.

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Summit con Commisso: nasce la nuova Fiorentina

Come previsto, Paratici e Ferrari sono volati in New Jersey per incontrare Giuseppe Commisso e la madre Catherine. È negli Stati Uniti che prende forma la nuova Fiorentina e sarà sempre lì che verrà definito l’arrivo di Grosso, pronto a firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione e uno stipendio di circa 1,2 milioni di euro all’anno. Sul tavolo, però, ci sono anche altre questioni urgenti, a partire dal budget che la proprietà metterà a disposizione per la campagna acquisti. I tifosi attendono risposte dopo una stagione complicata, nella quale il club ha rischiato la retrocessione in Serie B.

La richiesta di Paratici alla famiglia Commisso

Al momento non è ancora chiaro quanto la famiglia Commisso sia disposta a investire per rinforzare la rosa. Tradotto: non esiste ancora un budget definito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel vertice americano i due dirigenti chiederanno alla proprietà uno sforzo supplementare nel caso in cui fosse necessario intervenire negli ultimi giorni di agosto per completare l’organico. L’idea è quella di avere a disposizione un tesoretto extra da utilizzare soltanto in caso di bisogno.

Kean e Gudmundsson: i due nodi da sciogliere

Il mercato in entrata dipenderà inevitabilmente anche da quello in uscita. In questo senso, con la proprietà verrà affrontato il tema del futuro di due dei principali protagonisti mancati dell’ultima stagione viola. Inutile nasconderlo: Kean e Gudmundsson hanno deluso le aspettative. Per l’attaccante sarà impossibile incassare i 62 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria; con ogni probabilità potrebbero bastarne 35 per favorire la sua cessione e liberarsi di un ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus. La Fiorentina è inoltre alla ricerca di acquirenti per l’islandese, la cui valutazione non supera ormai i 14 milioni di euro. Restano da definire anche le situazioni di De Gea, Piccoli e Gosens, mentre l’intenzione del club è quella di blindare Fagioli, finito nel mirino del Tottenham.