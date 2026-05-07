Fiorentina, Paratici punta Lucca per il dopo Kean ma sui social scoppia la polemica: “Soldi buttati”

La squadra di Vanoli è a un punto dalla matematica salvezza, ma il ds già pianifica la rivoluzione estiva: la sentenza dei tifosi sul possibile arrivo di Lucca

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Alla Fiorentina manca ormai solo un punto per avere la matematica certezza della salvezza, ma Fabio Paratici è già al lavoro per gettare le basi della rivoluzione estiva. Da definire il futuro di Paolo Vanoli, mentre appare sempre più probabile l’addio di Moise Kean. Il direttore sportivo viola ha già un nome in mente per l’attacco: Lorenzo Lucca, in cerca di riscatto dopo una stagione da dimenticare, divisa tra il Napoli e Nottingham Forest. Sui social, intanto, scoppia la polemica.

Fiorentina-Kean: sarà addio

Dopo aver saltato le ultime sei partite, Conference League compresa, a causa di un problema alla tibia, Kean, che ha ottenuto anche alcuni giorni di permesso dalla società per motivi familiari, dovrebbe tornare a disposizione per la prossima e decisiva sfida del Franchi contro il Genoa. In ogni caso, il futuro dell’ex attaccante di Juventus e PSG sembra ormai segnato: Moise è destinato a lasciare il capoluogo toscano.

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Alla luce del suo rendimento – solo 8 gol in Serie A dopo essere stato il vicecapocannoniere dello scorso torneo – condizionato anche dagli infortuni, la Fiorentina non rivendicherà l’intero pagamento della clausola rescissoria da 62 milioni di euro, ma con ogni probabilità si accontenterà di una cifra intorno ai 40. Sul 26enne di Vercelli resta vivo l’interesse del Milan, ma attenzione alla Premier che il centravanti già conosce già grazie all’esperienza all’Everton.

Paratici punta sulla voglia di riscatto di Lucca

I numeri di Lorenzo Lucca sono impietosi: tra prestito e riscatto al Napoli è costato 35 milioni, prima del successivo prestito al Nottingham Forest dopo la bocciatura da parte di Antonio Conte, che in estate lo aveva richiesto come alternativa a Lukaku. Per il 25enne di Moncalieri acquistato dall’Udinese il bottino in azzurro è stato magrissimo: appena due reti complessive, una in Serie A e una in Coppa Italia.

Peggio ancora sta andando in Inghilterra, dove ha segnato un solo gol in Premier League e non gioca dal 19 marzo, ovvero dalla sciagurata prestazione in Europa League contro il Midtjylland. Nelle successive otto partite, Lucca è sempre rimasto a guardare: quasi superfluo aggiungere che il Nottingham Forest non lo riscatterà. Paratici osserva la situazione e riflette. L’idea è puntare sulla voglia di rivalsa dell’attaccante che con l’Udinese era entrato anche nel giro della Nazionale. Resta, però, il nodo Napoli, che rischia di bruciare un investimento da 35 milioni. Tradotto: serve una formula capace di accontentare tutte le parti in causa.

No dei tifosi a Lucca: scoppia la polemica

La notizia del possibile interessamento per Lucca ha scatenato i tifosi della Fiorentina, già scottati dal flop di Roberto Piccoli, che non è riuscito a confermare quanto di buono mostrato a Cagliari. Il parere è unanime: no secco al centravanti di proprietà del Napoli. “Se si dà via Kean e si prende Lucca si fa un grosso passo indietro. Lucca equivale a Piccoli” scrive Fernando su Facebook.

“Non buttiamo via altri soldi” aggiunge Silvia. “Lucca ha fallito al Napoli e in Inghilterra, non lo convocano per le partite di Premier da una vita, che senso ha?” domanda Luigi. “Non segna nemmeno con le mani” sentenzia Alessio. Dai sostenitori viola consigli per gli acquisti a Paratici: i nomi più gettonati sul web sono quelli di Mateo Pellegrino del Parma e Keinan Davis dell’Udinese.