Fiorentina, Paratici snobba Iachini e può fare un favore alla Juve per il dopo Vanoli. Criscitiello all'attacco

La tensione è sempre più alta al Viola Park dopo la sconfitta di Parma che ha cancellato la manita all'Udinese. Iachini si candida, ma Paratici sembra avere altri piani

Cala il sipario su un 2025 da incubo per la Fiorentina. E le premesse per il nuovo anno sono tutt’altro che rosee. Altissima tensione al Viola Park: Iachini si candida per il post Vanoli, ma sarà Paratici a decidere il futuro dell’allenatore. Che sembra segnato dopo il ko di Parma. La rivoluzione di gennaio finalizzata al miracolo salvezza passa dall’ex ds della Juventus, che potrebbe fare un favore proprio ai bianconeri. Intanto si registra il durissimo attacco di Criscitiello a Commisso.

Fiorentina, rebus Vanoli: esonero in vista

La sconfitta di Parma ha cancellato la manita all’Udinese. La Fiorentina è sempre lì, stra-ultima in classifica e con il tifo in subbuglio. Paratici è pronto a trasformarsi in Tom Cruise: il sì alla mission impossible tinta di viola è la sfida più difficile della sua carriera.

Sul mercato sarà rivoluzione, ma prima di tutto bisogna decidere su Vanoli. Se Goretti pare intenzionato a continuare con l’ex Torino e Venezia, l’uomo cui Commisso sta per consegnare la Fiorentina per evitare la retrocessione potrebbe non essere dello stesso avviso. Il bilancio del 53enne di Varese parla chiaro: una vittoria, due pareggi e tre ko in campionato; un successo e due sconfitte in Conference League. Male.

Iachini si candida: la confessione

Nelle scorse settimane il nome di Beppe Iachini è stato più volte accostato alla panchina della Fiorentina. Ebbene, ai microfoni di Rai Radio 1, ha confessato che sarebbe disposto a tornare nel capoluogo toscano. “La Fiorentina rappresenta una pagina importante della mia carriera: in questa situazione nessuno rifiuterebbe ad andare sulla panchina viola” ha detto, specificando, però, che “non ci sono stati veri e propri contatti”.

Insomma, dovesse essere arrivare una chiamata con prefisso 055, di certo Iachini non si tirerebbe indietro, nonostante la situazione di classifica che vede Kean e compagni con un piede e mezzo in Serie B.

Paratici può fare un favore alla Juventus

Come riferisce La Repubblica, Paratici si sta liberando proprio in queste ore dal Tottenham per poi immergersi nella nuova avventura sulle sponde dell’Arno. Con ogni probabilità il dirigente sarà operativo a partire da lunedì 5 gennaio, ma già si lavora perché non c’è tempo da perdere.

Da scartare il ritorno di Pioli, che aveva rotto con lo spogliatoio. Sono piuttosto due i nomi che potrebbero essere presi in considerazione per il dopo Vanoli: Thiago Motta, che è ancora sotto contratto con la Juventus e finora ha rifiutato già diverse offerte creando non pochi fastidi a Comolli, e Paulo Sousa, altro tecnico che ben conosce la piazza di Firenze.

Il durissimo attacco di Criscitiello

Sapete il voto che ha assegnato Michele Criscitiello al 2025 della Fiorentina qual è? Zero. Il direttore di SportItalia ha duramente criticato l’operato della società, che “appare completamente allo sbando. Commisso continua a rinviare qualsiasi decisione: a questo ritmo la retrocessione in Serie B sembra inevitabile”.

E, ancora: “Se si sostituisce Barone con un addetto stampa, si finge di esonerare Pradè e si affida il mercato a Goretti, allora sì che la retrocessione sarebbe meritata”.