Fiorentina, Paratici porta Solomon: chi è l'israeliano preso dal Tottenham e le prossime mosse, giallo Kean

Primo colpo della nuova gestione Paratici, con Dragusin e Boga nel mirino. La squadra di Vanoli prepara la sfida contro la Cremonese, ma restano dubbi sulla presenza di Kean.

Con l’apertura della sessione invernale di mercato, la Fiorentina è chiamata a una vera e propria rivoluzione. Una sola vittoria e tre pareggi in 17 giornate e l’ultimo posto in classifica sono la fotografia di una prima parte di stagione distastrosa, che impone una sterzata immediata. L’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore dell’area tecnica, atteso al Viola Park lunedì 5 gennaio, segna l’inizio di una nuova fase. Il primo innesto è già arrivato, Solomon, preludio a un mercato che dovrà ridare identità e competitività alla Viola. Nel frattempo, la squadra prepara la sfida delicata contro la Cremonese, con Kean ancora assente dai lavori in gruppo.

Solomon: chi è il primo colpo di Paratici

Manor Solomon per accendere la scintilla. L’attaccante classe ’99 è il primo colpo dell’era Paratici e rappresenta il primo passo concreto verso il sogno salvezza. L’esterno israeliano, di proprietà del Tottenham, ha interrotto il prestito secco al Villarreal per approdare alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione di rilancio anche per lo stesso giocatore dopo sole sei presenze in Liga in questa prima parte di stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un rinforzo importante per l’attacco di Vanoli, soprattutto alla luce dell’assenza di esterni offensivi di ruolo. Solomon porta in dote qualità e imprevedibilità, abile nell’uno contro uno, destro naturale che ama partire da sinistra ma sa adattarsi anche sulla corsia opposta. Cresciuto nel Maccabi Petah Tikva, si è messo in luce allo Shakhtar Donetsk prima dell’interruzione forzata legata al conflitto del 2022. Poi il passaggio in Inghilterra: prima il Fulham, poi il Tottenham, dove non è riuscito a trovare continuità a causa di problemi fisici. Al Leeds, in Championship, è tornato protagonista contribuendo alla promozione con 10 gol e 13 assist in 41 presenze.

Paratici su Dragusin e Boga

Una piccola rivoluzione è l’obiettivo della dirigenza viola in questo mercato invernale. Il direttore generale Ferrari è stato chiaro: “Servono facce nuove”. Una linea netta, che apre a un cambiamento importante. Solomon rappresenta soltanto il primo tassello dell’era Paratici e nessun giocatore, al momento, può dirsi certo della permanenza. Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro su più tavoli e tra i profili seguiti c’è quello di Radu Dragusin, difensore del Tottenham rientrato da poco dopo undici mesi di stop per l’infortunio al crociato. Attenzione anche all’asse con il Nizza: prende corpo l’ipotesi di uno scambio tra Richardson e Boga.

Verso la Cremonese: Kean gioca?

La truppa di Paolo Vanoli continua a lavorare per preparare la delicata sfida contro la Cremonese, in programma domenica pomeriggio. Resta in forte dubbio la presenza di Moise Kean, che ha usufruito di alcuni giorni di permesso concessi dalla società per motivi familiari e non ha quindi preso parte al lavoro con il gruppo, tornando in campo soltanto oggi. Il suo impiego contro i grigiorossi sarà valutato nelle prossime ore, con Roberto Piccoli che scalda i motori ed è pronto a candidarsi per una maglia da titolare. In dubbio anche Fazzini e Pablo Marí.