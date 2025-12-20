Fiorentina, Paratici può essere l’uomo salvezza: Vanoli a rischio, spunta Davide Ancelotti. La clamorosa protesta contro l’Udinese

L’ex dirigente della Juventus è stato individuato da Commisso come l’uomo giusto per risollevare la Viola in questo momento di crisi. Contro l’Udinese la protesta della Fiesole e forse l’ultima occasione per Vanoli

I tifosi della Fiorentina vorrebbero evitare un Natale da incubo. La gara contro l’Udinese potrebbe rappresentare uno spartiacque fondamentale nella stagione del club viola che ora vorrebbe affidarsi alle cure di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo per uscire da questa situazione. Contro i friulani potrebbe essere l’ultima occasione di Vanoli.

Paratici come uomo salvezza

Il primo tassello da riempire in società è quel del ruolo del direttore sportivo e bisogna farlo anche al più presto. Il mercato di gennaio rappresenta un’occasione da non sbagliare per provare a rimettere in sesto una stagione terribile fino a questo momento. Bisogna arrivare all’appuntamento nel mondo giusto e con la persona giusta a cui affidare il mercato più delicato degli ultimi anni della storia viola.

Nelle ultime ore è avanzata fortissima la figura di Fabio Paratici che dopo aver scontato la squalifica per l’affare plusvalenze sembra pronto a tornare in sella. Secondo le ultime voci che arrivano a Firenze, Commisso ha deciso di scommettere forte sull’ex dirigente della Juventus che però in questo momento è legato da un contratto con il Tottenham. La proposta del presidente viola è quella di un accordo di 5 anni come responsabile dell’area tecnica. E la trattativa starebbe prendendo velocità proprio in queste ore.

Vanoli all’ultima spiaggia

Dopo l’addio di Pioli e l’arrivo di Vanoli le cose non sono cambiate in casa Fiorentina, il club ha dato fiducia all’ex allenatore del Torino ma in caso di sconfitta contro l’Udinese ci potrebbe essere il secondo esonero della stagione. Il Corriere dello Sport avanza la candidatura di Daniele Galloppa in questo momento alla guida della squadra Primavera ma difficilmente arriverà un tecnico così inesperto in una situazione delicata. La seconda opzione è quella di affidarsi a un esperto in salvezze come Beppe Iachini che conosce già l’ambiente. Dalla Spagna arriva invece la candidatura di Davide Ancelotti. Il figlio di Carlo ha chiuso da poco la sua esperienza con il Botafogo molto positiva dal punto di vista dei risultati, meno per quanto riguarda i rapporti con il club. Secondo AS, il suo lavoro in Brasile ha catturato l’attenzione di diverse società europee con la Real Sociedad che ha mostrato interesse, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina.

La rabbia della Curva Fiesole

E’ un momento di grande frustrazione per i tifosi della Fiorentina che mai si sarebbero aspettati di trovarsi in una situazione del genere alla vigilia del Natale. Una zona retrocessione che sta diventando un incubo sempre più reale e poco potere per riuscire a cambiare le cose. Ma la Fiesole si vuole far sentire, anche in assenza. Nel match contro l’Udinese andrà in scena la protesta del tifo organizzato che lascerà la curva vuota per i primi 20 minuti come annunciato in un comunicato: “Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese, la Curva Fiesole rimarrà vuota. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente”.