Fiorentina-Parma, moviola: a Vanoli fischiano le orecchie per i cori del Franchi, Piccoli e Gudmundsson giocano col fuoco

La prova dell’arbitro Zufferli al Franchi nel match della 28esima giornata di A analizzata al microscopio, il fischietto friulano ne ha ammoniti due

Prova diligente dell’arbitro friulano Zufferli che sbaglia poco in un deludente Fiorentina-Parma al Franchi. Vediamo cosa è successo in campo.

Questi gli episodi dubbi della gara

Fiorentina-Parma, i casi da moviola. Timide proteste viola al 24′, quando Piccoli va a terra in area, ma è tutto buono. L’intervento di Keita è sul pallone. Pubblico viola ammutolito per la prova deludente dei gigliati, poi arrivano anche cori contro Vanoli: “Te ne vai o no, te ne vai sì o no”. Primo giallo al 61′, è per Mandragora falloso su Strefezza.

Al 62′ Piccoli a terra in area dopo un contatto con Troilo ma è lui a commettere fallo. Deve intervenire l’arbitro perché Troilo ha qualcosa da dire a Piccoli per la gomitata subita nell’episodio. Il Franchi ribollle e prova ora a spingere la squadra ma i viola continuano ad essere abulici.

Gudmundsson chiede due volte un rigore

Al 77′ Gudmundsson va a terra in area. Proteste della Fiorentina, ma Zufferli dice di no. Al 79′ ancora l’islandese va già sul contatto con Troilo. Il difensore del Parma gli prende un po’ la maglia, ma Gudmundsson si butta. Poi interviene l’arbitro perché Troilo ha qualcosa da dire anche a lui. Finale più intenso, al 90’ ammonito Dodo per una trattenuta su Oristanio. L’attaccante del Parma vorrebbe il rosso, ma Zufferli spiega che non può scattere il DOGSO perché stavano andando verso l’esterno del campo. Dopo il recupero la gara finisce 0-0 ed arriva una pioggia di fischi sulla Fiorentina.

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Fiorentina-Parma– è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita in Lazio-Genoa.

I precedenti con le due squadre

Zufferli aveva già arbitrato i viola in 5 occasioni ed erano arrivate 4 vittorie ed una sconfitta. Cinque i precedenti con gli emiliani che avevano ‘prodotto’ due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Ceccon con Feliciani IV uomo, Gariglio al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mandragora, Dodo.