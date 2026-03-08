Fiorentina-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Parma di Serie A 2025-26, 28a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, domenica 8 marzo 2026 alle 15:00, Fiorentina–Parma apre la 28ª giornata di Serie A. È uno scontro salvezza che pesa: i viola sono 16° con 24 punti in 27 gare (5 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 30 gol fatti, 42 subiti), mentre i crociati sono 12° a quota 33 (8 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol segnati, 32 incassati). Il fattore Franchi può aiutare i gigliati, ma gli emiliani arrivano con un rendimento esterno in crescita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Fiorentina-Parma

La Fiorentina dovrebbe confermare il 4-3-3: tra i pali de Gea, linea con Dodô, Rugani, Pongracic, Gosens. In mezzo, equilibrio e gamba con Mandragora, Fagioli, Brescianini; davanti Harrison e Gudmundsson a supporto di Piccoli. Out per squalifica Parisi; ai box Lamptey e Sabiri, con Kean in dubbio e possibile arma a gara in corso. Il Parma si orienterebbe sul 4-3-2-1: Corvi favorito su Suzuki, difesa con Delprato, Troilo, Circati, Valeri. In regia Bernabé con gli incursori Sorensen e Keita; sulla trequarti estro a destra Strefezza e tra le linee Oristanio, a sostegno di Pellegrino. Squalificato Valenti; out Almqvist, Ndiaye e Frigan. Non si escludono rotazioni sulle corsie e a gara in corso.

Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodo, Rugani, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

V:Sport

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Sorensen, Bernabé, Keita; Strefezza, Oristanio; Pellegrino.

V:Sport

Gli indisponibili di Fiorentina-Parma

Situazione non semplice per la Fiorentina, che perde Parisi per squalifica e non recupera elementi di gamba sulle fasce. Restano ai box Lamptey e Sabiri, mentre Kean è in dubbio fino alla rifinitura. Il Parma deve rinunciare a qualità e velocità sugli esterni, oltre a un centrale squalificato, ma ha mostrato solidità e organizzazione anche con rotazioni mirate.

Fiorentina – Infortunati: Lezzerini (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio alla coscia), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). In dubbio: Kean (problema fisico). Squalificati: Parisi .

– Infortunati: (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (lesione del legamento crociato anteriore). In dubbio: (problema fisico). Squalificati: . Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: Valenti.

Le ultime partite giocate

La Fiorentina arriva da un rendimento altalenante (7 punti nelle ultime 5), con sprazzi di brillantezza al Franchi. Il Parma viaggia: 10 punti nelle ultime 5, tre vittorie esterne pesanti e solidità nella ripartenza. Equilibrio e dettagli nel finale potrebbero indirizzare la gara.

Fiorentina ko x ok ok ko Parma ko ok ok ok x

Questo il dettaglio dei risultati più recenti:

Fiorentina

Napoli-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Torino 2-2; Como-Fiorentina 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Udinese-Fiorentina 3-0.

Parma

Parma-Juventus 1-4; Bologna-Parma 0-1; Parma-Verona 2-1; Milan-Parma 0-1; Parma-Cagliari 1-1.

L’arbitro di Fiorentina-Parma

Dirige Fiorentina–Parma il signor Luca Zufferli. Assistenti Imperiale–Ceccon, IV uomo Feliciani, VAR Gariglio, AVAR Mariani. Nella Serie A 2025/26 Zufferli ha arbitrato 11 gare: 7 rigori assegnati, 31 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 2,9 cartellini a partita. Fischio in equilibrio e uso del VAR attento nelle situazioni in area.

Statistiche interessanti

Tradizione ricca e incroci spesso bloccati tra Fiorentina e Parma: i ducali sono rimasti imbattuti in otto delle ultime nove sfide, mentre al Franchi la serie di pareggi racconta gare tattiche e di dettagli. I viola soffrono talvolta contro le squadre della parte bassa, ma hanno rialzato ritmo e punti in casa; dall’altra parte, il Parma ha costruito fuori casa una parte importante del proprio bottino, con media punti da alta classifica e una fase difensiva sempre più compatta. Occhio al cronometro: i crociati colpiscono spesso nell’ultimo quarto d’ora, mentre la Fiorentina ha lasciato punti proprio nel finale. In chiave uomini, Kean è letale al Franchi, mentre Pellegrino primeggia nel gioco aereo.

Storicamente è la sfida con più pareggi per il Parma in A: 20 su 51 incroci, con 15 successi emiliani e 16 viola.

in A: 20 su 51 incroci, con 15 successi emiliani e 16 viola. Gli emiliani sono imbattuti in 8 delle ultime 9 contro la Fiorentina (3V, 5N) e hanno chiuso le ultime due senza subire gol.

(3V, 5N) e hanno chiuso le ultime due senza subire gol. Al Franchi le ultime tre sono finite in parità: sarebbe la prima volta con quattro X di fila in casa viola.

Contro squadre di bassa classifica, la Fiorentina ha raccolto meno punti del Parma in questa stagione.

ha raccolto meno punti del in questa stagione. I viola hanno invertito la rotta al Franchi: imbattuti in 5 delle ultime 6 gare interne.

Dal novembre scorso il Parma viaggia forte: 17 punti in 8 trasferte, media da podio del torneo.

viaggia forte: 17 punti in 8 trasferte, media da podio del torneo. Due blitz esterni consecutivi (Bologna e Milan) per gli emiliani: nel mirino il tris come nel 2014.

Finali incandescenti: il Parma segna il 35% dei gol dopo l’85’, mentre la Fiorentina ha perso diversi punti nel recupero.

segna il 35% dei gol dopo l’85’, mentre la ha perso diversi punti nel recupero. Kean ha realizzato quasi tutte le sue reti in casa: è tra i migliori marcatori “domestici” del campionato.

ha realizzato quasi tutte le sue reti in casa: è tra i migliori marcatori “domestici” del campionato. Da esordiente in A, Pellegrino guida la classifica dei gol di testa: arma chiave sulle palle inattive.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Parma

Possesso e volume di gioco dalla parte della Fiorentina (52,7% di possesso, 257 tiri, 97 nello specchio), cinismo e muraglia difensiva per il Parma (9 clean sheet, 32 gol subiti). I viola hanno segnato di più (30 a 20) ma concesso anche di più (42 a 32); gli emiliani tirano meno ma con precisione simile e gestione oculata dei momenti. Pressioni: PPDA 12,6 per la Fiorentina, 13,8 per il Parma.

Giocatori: nella Fiorentina capocannoniere Kean (8) davanti a Mandragora (6); leader assist Fagioli (3). Più ammonizioni per Pongracic (9), unico rosso a Viti (1). Clean sheet: de Gea 4. Nel Parma guida i gol Pellegrino (7), miglior assist-man Britschgi (2); più gialli per Circati e Valenti (5), rossi a quota 4 complessivi (tra cui Troilo e Ordóñez). Clean sheet: Corvi 5, Suzuki 3.

Fiorentina Parma Partite giocate 27 27 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 5 / 9 / 13 8 / 9 / 10 Gol fatti 30 20 Gol subiti 42 32 Possesso palla (%) 52,7 44,6 Tiri totali 257 208 Tiri in porta 97 80 Precisione tiro (%) 37,74 38,46 PPDA (pressione) 12,6 13,8 Clean sheet 4 9 Cartellini gialli 61 45 Cartellini rossi 1 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Parma? Domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Fiorentina-Parma? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Parma? L’arbitro è Luca Zufferli; assistenti Imperiale e Ceccon, IV Feliciani, VAR Gariglio, AVAR Mariani.