Fiorentina-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, domenica 8 marzo 2026 alle 15:00, Fiorentina–Parma apre la 28ª giornata di Serie A. È uno scontro salvezza che pesa: i viola sono 16° con 24 punti in 27 gare (5 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 30 gol fatti, 42 subiti), mentre i crociati sono 12° a quota 33 (8 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol segnati, 32 incassati). Il fattore Franchi può aiutare i gigliati, ma gli emiliani arrivano con un rendimento esterno in crescita.
Probabili formazioni di Fiorentina-Parma
La Fiorentina dovrebbe confermare il 4-3-3: tra i pali de Gea, linea con Dodô, Rugani, Pongracic, Gosens. In mezzo, equilibrio e gamba con Mandragora, Fagioli, Brescianini; davanti Harrison e Gudmundsson a supporto di Piccoli. Out per squalifica Parisi; ai box Lamptey e Sabiri, con Kean in dubbio e possibile arma a gara in corso. Il Parma si orienterebbe sul 4-3-2-1: Corvi favorito su Suzuki, difesa con Delprato, Troilo, Circati, Valeri. In regia Bernabé con gli incursori Sorensen e Keita; sulla trequarti estro a destra Strefezza e tra le linee Oristanio, a sostegno di Pellegrino. Squalificato Valenti; out Almqvist, Ndiaye e Frigan. Non si escludono rotazioni sulle corsie e a gara in corso.
- Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodo, Rugani, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.
- Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Sorensen, Bernabé, Keita; Strefezza, Oristanio; Pellegrino.
Gli indisponibili di Fiorentina-Parma
Situazione non semplice per la Fiorentina, che perde Parisi per squalifica e non recupera elementi di gamba sulle fasce. Restano ai box Lamptey e Sabiri, mentre Kean è in dubbio fino alla rifinitura. Il Parma deve rinunciare a qualità e velocità sugli esterni, oltre a un centrale squalificato, ma ha mostrato solidità e organizzazione anche con rotazioni mirate.
- Fiorentina – Infortunati: Lezzerini (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio alla coscia), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). In dubbio: Kean (problema fisico). Squalificati: Parisi.
- Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: Valenti.
Le ultime partite giocate
La Fiorentina arriva da un rendimento altalenante (7 punti nelle ultime 5), con sprazzi di brillantezza al Franchi. Il Parma viaggia: 10 punti nelle ultime 5, tre vittorie esterne pesanti e solidità nella ripartenza. Equilibrio e dettagli nel finale potrebbero indirizzare la gara.
Questo il dettaglio dei risultati più recenti:
- Fiorentina
Napoli-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Torino 2-2; Como-Fiorentina 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Udinese-Fiorentina 3-0.
- Parma
Parma-Juventus 1-4; Bologna-Parma 0-1; Parma-Verona 2-1; Milan-Parma 0-1; Parma-Cagliari 1-1.
L’arbitro di Fiorentina-Parma
Dirige Fiorentina–Parma il signor Luca Zufferli. Assistenti Imperiale–Ceccon, IV uomo Feliciani, VAR Gariglio, AVAR Mariani. Nella Serie A 2025/26 Zufferli ha arbitrato 11 gare: 7 rigori assegnati, 31 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 2,9 cartellini a partita. Fischio in equilibrio e uso del VAR attento nelle situazioni in area.
Statistiche interessanti
Tradizione ricca e incroci spesso bloccati tra Fiorentina e Parma: i ducali sono rimasti imbattuti in otto delle ultime nove sfide, mentre al Franchi la serie di pareggi racconta gare tattiche e di dettagli. I viola soffrono talvolta contro le squadre della parte bassa, ma hanno rialzato ritmo e punti in casa; dall’altra parte, il Parma ha costruito fuori casa una parte importante del proprio bottino, con media punti da alta classifica e una fase difensiva sempre più compatta. Occhio al cronometro: i crociati colpiscono spesso nell’ultimo quarto d’ora, mentre la Fiorentina ha lasciato punti proprio nel finale. In chiave uomini, Kean è letale al Franchi, mentre Pellegrino primeggia nel gioco aereo.
- Storicamente è la sfida con più pareggi per il Parma in A: 20 su 51 incroci, con 15 successi emiliani e 16 viola.
- Gli emiliani sono imbattuti in 8 delle ultime 9 contro la Fiorentina (3V, 5N) e hanno chiuso le ultime due senza subire gol.
- Al Franchi le ultime tre sono finite in parità: sarebbe la prima volta con quattro X di fila in casa viola.
- Contro squadre di bassa classifica, la Fiorentina ha raccolto meno punti del Parma in questa stagione.
- I viola hanno invertito la rotta al Franchi: imbattuti in 5 delle ultime 6 gare interne.
- Dal novembre scorso il Parma viaggia forte: 17 punti in 8 trasferte, media da podio del torneo.
- Due blitz esterni consecutivi (Bologna e Milan) per gli emiliani: nel mirino il tris come nel 2014.
- Finali incandescenti: il Parma segna il 35% dei gol dopo l’85’, mentre la Fiorentina ha perso diversi punti nel recupero.
- Kean ha realizzato quasi tutte le sue reti in casa: è tra i migliori marcatori “domestici” del campionato.
- Da esordiente in A, Pellegrino guida la classifica dei gol di testa: arma chiave sulle palle inattive.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Parma
Possesso e volume di gioco dalla parte della Fiorentina (52,7% di possesso, 257 tiri, 97 nello specchio), cinismo e muraglia difensiva per il Parma (9 clean sheet, 32 gol subiti). I viola hanno segnato di più (30 a 20) ma concesso anche di più (42 a 32); gli emiliani tirano meno ma con precisione simile e gestione oculata dei momenti. Pressioni: PPDA 12,6 per la Fiorentina, 13,8 per il Parma.
Giocatori: nella Fiorentina capocannoniere Kean (8) davanti a Mandragora (6); leader assist Fagioli (3). Più ammonizioni per Pongracic (9), unico rosso a Viti (1). Clean sheet: de Gea 4. Nel Parma guida i gol Pellegrino (7), miglior assist-man Britschgi (2); più gialli per Circati e Valenti (5), rossi a quota 4 complessivi (tra cui Troilo e Ordóñez). Clean sheet: Corvi 5, Suzuki 3.
|Fiorentina
|Parma
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie / Pareggi / Sconfitte
|5 / 9 / 13
|8 / 9 / 10
|Gol fatti
|30
|20
|Gol subiti
|42
|32
|Possesso palla (%)
|52,7
|44,6
|Tiri totali
|257
|208
|Tiri in porta
|97
|80
|Precisione tiro (%)
|37,74
|38,46
|PPDA (pressione)
|12,6
|13,8
|Clean sheet
|4
|9
|Cartellini gialli
|61
|45
|Cartellini rossi
|1
|4
