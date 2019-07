Fiorentina, passi avanti per Khedira

La Fiorentina insiste per Sami Khedira, il nome nuovo per il centrocampo viola. Secondo quanto riporta Sky, il club gigliato avrebbe chiesto informazioni per il giocatore tedesco in uscita dalla Juventus.

L'affare potrebbe rientrare nella trattativa per Federico Chiesa, anche se la Fiorentina sembra aver chiuso tutte le porte per la cessione del suo gioiello, almeno in questa sessione estiva di calciomercato.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 08:15