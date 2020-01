Fiorentina, passi avanti per lo scambio con il Torino

La Fiorentina sta valutando diverse alternative per rinforzare il centrocampo a disposizione di Iachini. Secondo quanto riporta La Nazione, si stanno registrando passi in avanti per un possibile scambio con il Torino: in Toscana sbarcherebbe Soualiho Meité, mentre Milan Badelj potrebbe volare sotto la Mole.

Un primo contatto è già avventuto e le sensazioni sono molto buone. Si continuano a battere anche le strade per Alfred Duncan del Sassuolo e Sander Berge del Genk.

