Fiorentina, pazza idea Llorente

Dopo le voci su un possibile ritorno di Borja Valero, la Fiorentina ha avviato i primi contatti per cercare di convincere un altro spagnolo ad indossare la maglia viola, Fernando Llorente.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rocco Commisso e la dirigenza toscana sono infatti al lavoro per convincere l'attaccante navarro, attualmente svincolato dopo due stagioni al Tottenham, anche se il club vicecampione d'Europa non ha escluso un possibile rinnovo per un'altra stagione.

Llorente ha già giocato in Italia, vestendo la maglia della Juventus dal 2013 al 2015. Nella sua carriera ha anche indossato le divise di Athletic Bilbao (squadra in cui è cresciuto), Baskonia, Siviglia, Swansea City e, appunto, Tottenham.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 23:34