L’arrivo di Pellegrino alla Fiorentina innesca una girandola di centravanti: il Como torna all’assalto di Kean, Piccoli cambia maglia e la Lazio insiste per Pinamont

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La scatenata Fiorentina piazza un altro colpo e dà il via al valzer delle punte in Serie A. Paratici ha definito l’acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma, centravanti a lungo seguito anche dalla Juventus prima dell’arrivo di Kolo Muani. Scatta così l’effetto domino che vede in prima linea Kean e il Como: altro che affare tramontato, Fabregas torna all’assalto dell’attaccante della Nazionale. Nella girandola delle punte finiscono anche Piccoli, Dallinga e Pinamonti.



Fiorentina, Pellegrino dopo Mastantuono: Paratici cala un altro colpo

Paratici piazza un altro colpo nella pirotecnica estate che sta accendendo i sogni dei tifosi fiorentini. Dopo aver ottenuto il sì del Real Madrid per il prestito del golden boy Franco Mastantuono, ecco un altro acquisto in salsa argentina. Il ds viola ha raggiunto l’accordo con il Parma per Pellegrino sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25. Per il calciatore è pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione. Si delinea così il nuovo attacco a disposizione di Grosso, con Mastantuono e Gudmundsson – ma arriverà un altro esterno offensivo – al servizio del gigante sudamericano.

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Kean può lasciare la Fiorentina: nuovo assalto del Como

La trattativa tra il Como e Kean sembrava sfumata nei giorni scorsi, dopo che i lariani avevano rinunciato a migliorare l’offerta da circa 30 milioni presentata alla Fiorentina. Ma l’inizio della stagione è ormai alle porte e l’ambiziosa squadra di Fabregas, chiamata ad affrontare il doppio impegno campionato-Champions, torna alla carica per il centravanti della Nazionale italiana.

Questa volta con una proposta che potrebbe spingere la Viola a dare il via libera al trasferimento di Moise. In arrivo ci sarebbe un’offerta da 40 milioni di euro, bonus compresi: a queste cifre la trattativa entrerebbe nel vivo. Del resto, con Morata destinato all’addio e reduce da un’annata da zero gol in Serie A, il Como ha bisogno di un’altra punta affidabile da alternare a Douvikas.

Piccoli al Bologna, Dallinga al Colonia: il domino delle punte

È durata una sola stagione l’avventura di Piccoli alla Fiorentina. L’ex acquisto più costoso della storia del club, prima dei colpi messi a segno questa estate, non ha convinto Grosso. Proprio in queste ore il Bologna ha raggiunto l’accordo sulla formula: prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, fissato a 18 milioni. Contemporaneamente, Dallinga lascia il capoluogo emiliano e si trasferisce al Colonia, in Germania, in prestito con diritto di riscatto. Con Dovbyk e Piccoli, i rossoblù di Tedesco si presentano ai nastri di partenza con un reparto offensivo nuovo di zecca.

Lazio, tutto su Pinamonti: il punto sulla trattativa

L’obiettivo numero uno di Gattuso era Santiago Gimenez. Ma il messicano, in uscita dal Milan, è vicino al Porto e lo stesso allenatore della Lazio lo ha scaricato. Resta così Pinamonti per l’attacco biancoceleste: il Sassuolo chiede 15 milioni, mentre Lotito – condizionato dal blocco soft del mercato – cerca una soluzione alternativa. Si lavora sulla formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro, con riscatto fissato a 12. Sempre in tema di centravanti, oggi è il giorno del passaggio di Lukaku al Fenerbahce, resta da capire la posizione del Napoli su Lucca prima di accelerare per Gabriel Jesus.