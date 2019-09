Fiorentina, Pepito Rossi dà un consiglio a Chiesa

Giuseppe Rossi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si sofferma molto sulla nuova Fiorentina dell'italoamericano Commisso: "Abita nel New Jersey, a 15 minuti di auto da casa mia. L’ho conosciuto a fine luglio, lui e tutto il suo gruppo: persone serie, il mercato lo dimostra, sta nascendo un’ottima realtà lì".

A Firenze tiene banco il futuro di Chiesa: "Cosa gli consiglio? Di non farsi influenzare da tutte le voci di mercato: il calcio è divertimento". Per quanto riguarda il suo futuro, Pepito cerca ancora una squadra: "Sto bene da tanto, mi alleno tutti i giorni, non è facile farlo da solo. Aspetto una chiamata, ho tanto da far vedere. Mi faccio mille domande, risposte poche. La storia del doping ha inciso? Assurda, scioccante. Mi cercavano club importanti, ho perso l’occasione non per colpa mia. Ma non voglio più pensare a quella m… Voglio giocare a calcio, sono bravo a farlo, voglio ancora una possibilità".

SPORTAL.IT | 09-09-2019 10:54