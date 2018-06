In attesa di definire l’arrivo di Soucek, il calciatore scelto da Corvino per prendere le redini della regia dopo l’addio di Badelj, la Fiorentina non si ferma e va caccia di una mezz’ala.

Sono tre i nomi in lizza come evidenziato dalla ‘Gazzetta dello Sport’: stiamo parlando di Henderson del Bari, Grassi di proprietà del Napoli e Pulgar del Bologna.

Intanto per l’attacco sta prendendo sempre più piede la pista riguardante Edmilson Junior.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 14:35