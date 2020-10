Fiorentina, per Pezzella la situazione si complica

La Fiorentina si interroga su German Pezzella, che dopo essere rientrato dopo un infortunio ha accusato ricadute alla stessa caviglia. Secondo quanto riporta la Nazione, lo staff medico dei gigliati al momento esclude l’operazione e consiglia una terapia conservativa e un periodo di riposo. L’argentino prenderà a breve una decisione.

Intanto in Coppa Italia Iachini darà spazio a chi si è visto meno: esordio da titolare per Martinez Quarta, con lui Igor. A centrocampo si rivede Pulgar con Duncan e Bonaventura, in attacco ci sono Cutrone e Kouamé.

OMNISPORT | 28-10-2020 10:22