Fiorentina: Pezzella, più che mai uniti

(ANSA) – MOENA, 20 LUG – Delusione nella Fiorentina per la sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League, togliendo la possibilità ai viola di partecipare ai preliminari della competizione in virtù dell’ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Mentre la società sta preparando una nota ufficiale, sono i giocatori a esternare per primi via web il loro stato d’animo. Il capitano viola German Pezzella ha postato sul proprio profilo Instagram il messaggio ‘Oggi più che mai insieme siamo più forti’ corredandolo con la foto di piazza Santa Croce piena di tifosi il giorno dei funerali di Astori. È il centrocampista Dabo ha postato sempre su Instagram decine di emoij con l’espressione furente. Quanto ai tifosi, il gruppo ‘Unonoveduesei’, il più rappresentativo della curva Fiesole, ha diramato un duro comunicato contro i Della Valle sollecitati ad andarsene: dopo la tregua tra proprietà e contestatori in seguito alla tragedia di Astori è riemerso forte il malumore di una parte della tifoseria.

ANSA | 20-07-2018 16:00