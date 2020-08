Fiorentina, Piatek nel mirino

La Fiorentina è pronta a importanti evoluzioni in rosa per quanto concerne gli attaccanti a disposizione di mister Beppe Iachini. In attesa di capire quale sarà il futuro di Federico Chiesa, la società gigliata ha avviato i contatti con l’Hertha Berlino per Krzystof Piatek. Lo riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’ex di Milan e Genoa non disdegnerebbe un ritorno in Italia, e alla Fiorentina ritroverebbe un suo ex compagno di reparto ai tempi del Grifone, Christian Kouamé. Prima di affondare il colpo, però, la società toscana attende evoluzioni sull’asse Napoli-Roma-Juventus per il futuro di Milik. Non è un mistero che quest’ultimo piaccia molto al presidente Commisso, ma una trattativa potrebbe nascere solo se giallorossi e bianconeri dovessero tirarsi indietro, opzione finora piuttosto remota.

Lo scacchiere in attacco può cambiare anche dal punto di vista delle uscite: l’Hellas Verona, infatti, ha chiesto in prestito Dusan Vlahovic, e la società viola ci sta pensando. Prima di prendere una decisione definitiva, però, servirà capire quale attaccante prenderà il suo posto. Da qui l’interesse per Piatek.

OMNISPORT | 23-08-2020 11:13