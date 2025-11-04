Fiorentina, Pioli esonerato: spunta like giocatore viola mentre i tifosi bocciano D'Aversa: il retroscena

Tra le migliaia di reazioni al cambio di panchina c'è il "mi piace" di Pongracic, il web è scatenato sul possibile sostituto, l'acredine dei milanisti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Questa frase l’ho scritta sulla lavagna ai miei giocatori…“. Era il 16 luglio, non un secolo fa, quando Stefano Pioli veniva presentato come nuovo allenatore della Fiorentina (“Firenze me la sento dentro e ora mi sento davvero pronto per accettare questa sfida con la Fiorentina che sarà emozionante e che inizio con grande orgoglio. La lunghezza del mio contratto è legata anche a questo perché vogliamo provare a vincere un trofeo e tornare in alto”). Dopo la stoccata al tecnico del Milan altre dichiarazioni che, lette oggi dopo l’ufficialità dell’esonero, legittimano qualche critica: “Mancavo quasi soltanto io in questo campionato e ci volevo essere, anche per questo sono felicissimo di essere qui. Ci sono Conte, Allegri, Gasperini, Sarri , Italiano e tanti con cui sarà bello tornare a sfidarsi”. I retroscena dell’addio e le reazioni dei tifosi.

Il malumore negli spogliatoi

Da tempo si parlava di spogliatoio diviso a Firenze: Pioli non avrebbe legato con alcuni nuovi (come Dzeko, ad esempio) e non sarebbe stato capito e seguito da parte della rosa. La testimonianza è un like messo da Marin Pongracic sotto il comunicato ufficiale del club viola su Instagram. Sui social ribolle il tifo viola ma già spopola l’hashtag #Daversout. L’ex Parma non piace come possibile erede di Pioli..

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi scatenati sul web

Fioccano le reazioni all’esonero di Pioli: “Pongracic uno di noi. Pioli verme” e poi: “Attaccatelo alla lavagnetta mitomane miracolato, a casaaaaaa” , oppure: “Qua a Firenze, non ha attecchito con il gruppo e lui non ha capito nulla del materiale umano, unito a Pradè” e anche: “Con lo scudetto regalatogli da Inzaghi si è montato la testa. Cancellati il tatuaggio e torna a Pahhhhrma!” e ancora: “Come si fa a chiedere dignità ad uno che non ne ha mai avuta?? In ogni caso i contratti si fanno in due, se lui ha trovato il pirla che ha firmato un contratto così lungo buon per lui…. Capisco Pioli….ormai è finito tanto vale a capitalizzare il più a lungo possibile”

C’è chi scrive: “Non riesco ad essere dispiaciuto per Pioli. Dopo lo scudetto è cambiato totalmente contribuendo anche lui alla cacciata di Paolo che l’aveva sempre difeso. L’apoteosi poi le dichiarazioni verso Allegri ad inizio stagione” e poi: “Vi siete salvati! Fidatevi di chi l’ha visto allenare il Milan, lo scudetto che abbiamo vinto era solo merito della società e dei calciatori, solo grazie a loro. Sto scarso ha dimostrato che andati via Maldini, Tonali e pochi altri ha raccolto solo figuracce” e ancora: “Ci avete messo 1 mese di troppo ad esoneralo, non andava neppure preso e non gli andava fatto un contratto così oneroso e cosiì lungo. Se il sostituto sarà, come si legge, D’Aversa temo che la serie B sara’ una certezza” oppure: “Adesso che il piccolo uomo Pioli è stato licenziato per guidare quella massa di buoni a nulla non prendete gente come D’Aversa perché ci firmate la condanna a morte la serie B”.

I tifosi sono scatenati: “Ti sei alla fine rivelato per quello che sei e non per come ti facevano apparire i tuoi amici compari,il grande uomo che ha Davide tatuato, che ama Firenze come nessuno, che ha senso di appartenenza e una etica spiccata. Te ne vai indegnamente come uomo peggio che come allenatore” e poi: “Passare da Pioli a d’Aversa è come passare da Palladino a Pioli” e anche: “Ci sono volute ben 48h per esonerare un allenatore senza uno schema di gioco senza un identità a questa squadra… finalmente siamo liberi da colui che ci ha portato alla rovina … adesso fatte una cosa fatta bene mandate via anche Ferrari e siamo al completo” e infine: “Ora se siete in grado, ma ho forti dubbi, portate un vero DS, che prenda il posto di quello che ancora si aggira al Viola park, e un allenatore vero. Non presentatevi con allenatori amici degli amici che hanno solo collezionato retrocessioni nella loro carriera. La pazienza ha un limite”