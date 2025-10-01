Fiorentina, Pioli snobba le voci di esonero e rilancia l’obiettivo Champions: pioggia di critiche sul web

Il tecnico non si preoccupa del rendimento deludente in campionato e conferma di puntare a un posto tra le prime quattro: i tifosi hanno un’idea diversa

Per Stefano Pioli la Fiorentina può arrivare a conquistare un posto in Champions League, nonostante l’avvio di stagione deludente: alla vigilia della sfida di Conference League con il Sigma Olomouc il tecnico snobba le voci sul suo esonero e vola alto parlando degli obiettivi stagionali.

Fiorentina, Pioli snobba le voci sull’esonero

La Fiorentina zoppica, ma presto correrà. Almeno secondo Stefano Pioli, che alla vigilia del match di Conference League contro il Sigma Olomouc ha mostrato grande sicurezza nei mezzi della Viola e anche nella sua permanenza a Firenze, nonostante da giorni circolino voci riguardanti un suo possibile esonero. “Il rapporto con il club e con il presidente, che sento tutte le settimane, è di confronto continuo per trovare soluzioni – le parole a riguardo dell’allenatore -. Il mio destino è legato ai risultati e io lavoro con grande fiducia e volontà, come sempre”.

L’obiettivo Champions

Quanto agli obiettivi della Fiorentina, che attualmente occupa la 16a posizione con soli 3 punti, frutto di altrettanti pareggi, Pioli continua a volare alto: l’allenatore ha ribadito quanto detto in pre-campionato, ovvero che la squadra deve puntare a raggiungere la Champions League. “Non è stata mal interpretata quella frase – ha detto Pioli parlando delle dichiarazioni estive – io sono qua per alzare il livello e questo resta l’obiettivo. È vero che non ci siamo riusciti fin qui, però credo in quello che facciamo e sono sicuro che tirerò fuori i nostri valori”.

La mentalità viola

Insomma il primo problema della Fiorentina, secondo Pioli, sembra essere di mentalità. Per l’allenatore i viola devono puntare in alto per poter ottenere quel miglioramento che, negli ultimi anni, non è mai arrivato, con la squadra che non è mai andata oltre la qualificazione alla Conference League. “Io ho sbandierato ai quattro venti i nostri obiettivi perché dobbiamo anche assumerci la responsabilità di quello che vogliamo fare – ha aggiunto Pioli – Sono fiducioso che a fine stagione potremo essere soddisfatti”.

Tifosi infuriati sul web

Le parole di Pioli, però, hanno generato ulteriore malumore tra i tifosi della Fiorentina sul web. “Pioli parla di Champions League… iniziasse a centrare una vittoria”, ammonice Matteo su X. “Incredibile che si parli di Champions in questo momento…” aggiunge Anto. “Pensiamo a battere il Sigma Olomouc e poi magari a fare la prima vittoria in campionato”, commenta Alfredo. “Pioli ma di che Champions parli? Tra mercato e allenatore possiamo puntare alla salvezza”, commenta Flickus. “Pioli ha vinto 1 partita nelle ultime 12 in serie A, ha fatto registrare la peggior partenza nell’era dei 3 punti all Fiorentina e ancora parla”, scrive Melany. “Questo il panettone non lo mangia”, il parere di Ma27.