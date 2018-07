Fiorentina: Pioli ha scelto chi sacrificare

Stefano Pioli ha scelto Eysseric come pedina sacrificabile per finanziare il mercato in entrata della Viola.

Il centrocampista offensivo non ha trovato molto spazio nella stagione passata e la Fiorentina lo valuta dai 10 ai 15 milioni di euro. Perso Pasalic, i Della Valle hanno intenzione di regalare ai tifosi un importante colpo in entrata.

I due nomi che interessano maggiormente alla Viola sono quelli di Domenico Berardi, ma il Sassuolo lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro e Stephan El Shaarawy, del quale preoccupa l'elevato ingaggio. Attenzione anche alla suggestione Jesé Rodriguez, in uscita dal PSG.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 20:25