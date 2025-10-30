Fiorentina, Pioli già nella storia (purtroppo): a San Siro spietato sfottò dei tifosi dell’Inter

Con la sconfitta di ieri certificata la partenza peggiore di sempre dei viola in serie A. E al Meazza il tecnico ha dovuto anche digerire i cori dei fan nerazzurri

Stefano Pioli è, suo malgrado, nella storia della Fiorentina: numeri alla mano, la squadra viola non aveva mai iniziato peggio un campionato di serie A. E ieri sera a San Siro il tecnico ha dovuto anche digerire lo sfottò dei tifosi dell’Inter, che non hanno dimenticato il suo passato al Milan.

Fiorentina, il record negativo di Pioli

Nove partite senza vittorie: con la sconfitta per 3-0 subita a Milano dall’Inter, la Fiorentina di Stefano Pioli ha collezionato un record piuttosto triste. I viola hanno appena 4 punti in classifica, frutto di altrettanti pareggi: è il primato negativo assoluto per la storia del club fiorentino. Il precedente record apparteneva alla Fiorentina di Carlo Mazzone, che alla 9a giornata della stagione ’77-’78 passò da 4 a 6 punti grazie al successo contro il Bologna (all’epoca la vittoria valeva 2 punti).

I numeri da brivido dei viola

Al primato negativo si aggiungono altri numeri da brivido per la Fiorentina, che con 15 reti incassate ha anche la peggiore difesa del campionato (insieme all’Udinese). Appena 7, invece, le reti segnate (come il Lecce): hanno fatto peggio soltanto Parma, Genoa, Verona e Pisa (che ha però giocato una gara in meno). Insomma i dati descrivono una situazione tragica per i viola, chiamati domenica al Franchi alla delicatissima sfida con il Lecce: “Una partita da vita o morte – ha dichiarato Pioli dopo il k.o. con l’Inter – i ragazzi devono capire che devono mettere il coltello tra i denti, bisogna combattere”.

Lo sfottò dei tifosi dell’Inter

Nel post gara su Dazn Pioli ha confessato di vivere uno dei momenti più complicati della sua carriera. Ironia della sorte, la sua Fiorentina ha toccato il punto più basso a Milano, in una piazza in cui il tecnico si è invece tolto una delle più grandi della sua carriera, vincendo nel 2022 lo scudetto col Milan. Quel successo ha lasciato ovviamente una ferita tra gli interisti che ieri hanno colto l’opportunità di prendersi una piccola rivincita su Pioli. Con l’Inter avanti 3-0, i tifosi nerazzurri si sono infatti lasciati andare a un tremendo sfottò nei confronti dell’ex tecnico rossonero.

La vendetta si canta

Dagli spalti del Meazza, infatti, si è alzato un coro facilmente riconoscibile: i tifosi dell’Inter hanno iniziato a cantare “Pioli is on fire!”, il brano che i supporter del Milan hanno dedicato nell’estate del 2022 a quello che era all’epoca il loro allenatore, dopo la conquista dello scudetto. Una presa in giro che Pioli ha dovuto digerire mentre la sua squadra incassava la quinta sconfitta in campionato. Siamo sicuri, però, che oggi il tecnico abbia già dimenticato l’episodio: la Fiorentina ha ben altro su cui concentrarsi.