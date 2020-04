Fiorentina, Pioli non ha dimenticato l'addio

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sarà deciso dalla società, che sembra orientata a puntare su un profilo straniero per rilanciare il club ad alti livelli. Intanto, in attesa di scoprire anche se il campionato riprenderà, il tecnico emiliano è tornato sulle dimissioni rassegnate dalla panchina della Fiorentina un anno fa, il 9 aprile 2019, dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone.

Un gesto a sorpresa che aprì a Vincenzo Montella le porte del ritorno in Viola, ma che avviò un finale di campionato soffertissimo per la Fiorentina, salvatasi solo all’ultima giornata: “La scelta più difficile è stata quella quando ho dato le dimissioni a Firenze – l'amara rivelazione di Pioli – Mi ha insegnato che non bisogna mai dare nulla per scontato”.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 21:35