Fiorentina: Pioli sbotta contro i giornalisti. E Trevisani torna ad attaccare i tifosi viola 

Alla vigilia della gara di Conference League contro il Rapid Vienna il tecnico ha smentito problemi interni allo spogliatoio. Intanto nuova sferzata dell’opinionista sull’ambiente fiorentino

La Fiorentina è in difficoltà, ma resta unita: alla vigilia del match di Conference League in casa del Rapid Vienna Stefano Pioli ha risposto stizzito alle voci di spaccature interne allo spogliatoio viola, prendendosela con i giornalisti. Intanto Riccardo Trevisani è tornato ad attaccare i tifosi e l’ambiente attorno alla squadra.

La Fiorentina e il nervosismo di Pioli

La Fiorentina è in piena crisi in campionato, ma resta solida e soprattutto unita nel desiderio di rimettersi in carreggiata: è questo il messaggio che Stefano Pioli ha inviato alla vigilia della trasferta di Conference League in casa del Rapid Vienna, un’occasione per i viola di rialzarsi dopo la sconfitta con polemiche subita in casa del Milan. Pioli si era mostrato nervoso dopo il k.o. con i rossoneri, litigando in tv con l’ex viola Luca Toni, e oggi in conferenza stampa ha sbottato contro i giornalisti e le voci di presunte spaccature interne allo spogliatoio della Fiorentina.

Lo sfogo sull’unità dei viola

“Siamo più compatti di quanto si dica, sono sicuro che ne verremo fuori”, ha dichiarato Pioli in conferenza stampa, prima di lasciarsi andare a uno sfogo riguardo alle voci di una Fiorentina spaccata. “Se c’è stato un confronto con i senatori? Io non smentisco, ma se qualche giocatore va a dire qualcosa al mister ti pare che uno gli dice di no? Sono tutte falsità”, ha detto l’allenatore. “Noi siamo uniti, poi però le parole non servono – ha poi aggiunto Pioli – . Ma cosa serve e vogliamo tutti? I risultati e noi stiamo lavorando per dare soddisfazioni ai tifosi e al club”.

Le voci sullo spogliatoio

Pioli ha insistito particolarmente su questo punto, tornando anche più avanti a parlare dell’unità dello spogliatoio viola. “È normale e giusto criticare me, non trovo corretto andare a cercare altre motivazioni rispetto a come giochiamo – s’è sfogato l’allenatore -. Ogni volta si perde si dice che lo spogliatoio è disunito ma noi dobbiamo lavorare, concentrarci. Credo nei miei giocatori”.

Il nuovo attacco di Trevisani ai tifosi

Intanto, i tifosi viola sono finiti ancora una volta nel mirino di Riccardo Trevisani, tornato a prendersela con l’ambiente attorno alla Fiorentina, a suo parere eccessivamente critico nei confronti di Pioli, così come lo era stato verso i suoi predecessori. “Il problema della Fiorentina non sono i tifosi… – ha dichiarato Trevisani a Cronache di Spogliatoio, prima di affondare il colpo – Ma l’ambiente e il clima ostile attorno alla squadra, che non aiuta. E questo clima c’era anche quando Italiano faceva tre finali e Palladino il record di punti”.

E per avvalorare la sua tesi, il giornalista ha anche citato anche le dichiarazioni dell’ex viola Josip Ilicic, che in una recente intervista si era lamentato dell’iper-criticismo della piazza fiorentina. “Ilicic ha detto le mie stesse parole sulla piazza di Firenze, che strano…”, ha concluso Trevisani.